Sergio Ramos revela si se considera el mejor defensor de la historia

El futbolista español y nuevo fichaje de Rayados de Monterrey para el torneo Clausura 2025 de la Liga MX, Sergio Ramos, consideró que no es el mejor defensor de toda la historia al afirmar que existen leyendas con mucha mayor trayectoria; a pesar que muchos lo catalogan entre la élite del deporte por todo lo que consiguió con el Real Madrid.

Estas declaraciones las realizó Ramos durante ua entrevista ofrecida para Faitelson Sin Censura, donde rápidamente le preguntaron si se consideraba como el mejor defensor de fútbol en toda la historia; esto como parte de las recientes declaraciones realizadas por su antiguo compañero Cristiano Ronaldo en las que afirmó ser “el futbolista más completo que ha existido”.

“Bueno, ahí cada uno es libre de opinar lo que quiera, para gustos los colores y entiendo que a algunos les pueda gustar más Maldini, Baresi, Beckenbauer… pero ya sólo estar ahí en el trono con ese tipo de jugadores (es un honor). Yo siempre me he considerado una persona que vive para y por el fútbol, que intenta rendir y siempre he querido ser el mejor en mi posición”, expresó.

“Después cada uno que haga su juicio de valor, sus gustos, pero también las estadísticas pues están ahí. Esas hablan por sí solas. Pero nunca he tenido esa inquietud y nunca me ha quitado el sueño que la gente me valore como el mejor de toda la historia”, agregó Ramos en sus declaraciones.

El defensor sostuvo que siempre ha estado tranquilo con este tipo de pensamientos y se ha enfocado en rendir de la mejor manera posible con los equipos a los que defiende; de igual manera sostuvo que sus 29 títulos alcanzados demuestran el alto nivel que posee dentro del deporte debido a que es una cifra que muy pocos han alcanzado.

“Siempre quedarme con un tranquilo conmigo mismo, tener mi conciencia tranquila de entregarme al máximo e intentar ser el mejor en mi posición. Yo creo que eso es el factor diferencia: la perseverancia y la disciplina constante”, concluyó el jugador español.

Hasta ahora se desconoce cuándo será la fecha del debut de Sergio Ramos con los Rayados de Monterrey, aunque se espera que pueda participar en las próximas jornadas para ayudar al equipo a luchar por el pase para la Liguilla del torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

