Shaquille O’Neal quiere incursionar en la UFC y ya tendría su rival en la mira

Hablar de leyendas de la NBA es mencionar a Shaquille O’Neal. Y es que el pívot jugó por 19 temporadas en la liga en las que levantó cuatro campeonatos, siendo MVP en tres finales, sumado a 144 llamados al All Star y con un premio MVP de la temporada.

Con casi 15 años retirado y a sus 52 años Shaq quiere cumplir un sueño personal. Y es luchar en la UFC, pues el ex NBA tiene una gran fascinación por las artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés).

Recientemente incluso Dana White, presidente de Ultimate Fighting Championship (UFC), afirmó que Shaq no deja de llamarlo para proponerle que le organice una pelea en el octágono de la competencia.

“¡Escúchame bien, Dana, voy a entrar en el octágono de la UFC”, afirmó White en declaraciones recogidas por Essentially Sports.

Shaq tendría un rival en mente

El legendario NBA tiene tan en mente cumplir este sueño que incluso tendría un rival en mente para su debut. Pues recientemente en una entrevista Shaq lanzó un nombre en concreto para enfrentarse

“Me hubiera gustado pelear… ¿Cómo se llama? Tank. Me hubiera gustado pelear con Tank, sí”, afirmó el ex Lakers refiriéndose a Tank Abbott, leyenda de la UFC.

Este sueño de Shaq por subir al cuadrilátero de la UFC no es casualidad y es que el ex NBA tiene experiencia en deportes de combate. Por ejemplo, una vez peleó contra Forrest Griffin en un combate amistoso de la UFC. No solo eso, sino que también apostó $10,000 dólares con Claudia Gadelha a que no podría someterlo y lo logró

