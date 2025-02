Trump recibirá al rey de Jordania en busca de lograr un acuerdo para Gaza

El presidente Donald se reunirá este martes con el rey Abdullah II de Jordania, y tendrá como foco principal para el mandatario unir fuerzas para tomar el control de la Franja de Gaza y transformarla en una “riviera del Medio Oriente”.

“Estoy hablando de empezar a construir”, declaró el republicano durante el fin de semana, “y creo que podría llegar a un acuerdo con Jordania. Creo que podría llegar a un acuerdo con Egipto”.

Asimismo, Trump ha sugerido que ambos países podrían aceptar un número significativo de nuevos refugiados palestinos. A pesar de las objeciones constantes de estos gobiernos, el presidente estadounidense parece estar utilizando como palanca los miles de millones en ayuda que Washington proporciona anualmente a ambos países.

Cuando se le preguntó a Trump el lunes en la Oficina Oval si suspendería la ayuda a Jordania y Egipto si no logran unirse para alcanzar el acuerdo, este respondió: “Sí, tal vez, ¿por qué no? Si no lo hacen, posiblemente suspendería la ayuda, sí”.

Posibles consecuencias si se logra el acuerdo propuesto por Trump

Tanto Egipto como Jordania han mantenido relaciones estrechas con Estados Unidos y han desempeñado roles clave en la estabilidad regional. Sin embargo, algunos analistas advierten que forzar a estos países a aceptar más refugiados podría desestabilizar sus sistemas políticos y sociales. La preocupación radica en que esta presión podría generar tensiones internas y afectar su colaboración en temas de seguridad.

Mientras algunos asesores del presidente proponen que se trata más bien de un punto de partida para discusiones más amplias sobre paz y estabilidad en la región, otros temen que esta estrategia pueda ser contraproducente.

“Ven a la mesa con tu plan si no te gusta su plan”, comentó Mike Waltz, asesor de seguridad nacional, durante el programa “Meet the Press” de NBC el pasado domingo. También sugirió que la Casa Blanca recibió muchos acercamientos desde las propuestas de Trump.

Con información de CNN

