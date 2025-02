Vinícius Jr. protesta contra árbitros: “Cuando me dan patadas siempre recibo yo la tarjeta”

El brasileño Vinícius Jr., delantero del Real Madrid, criticó que cuando le “dan patadas, siempre” es él quien recibe las cartulinas amarillas a la vez que reconoció que no es “un santo”, pero que “siempre” quiere “ganar”.

“A veces es muy complicado porque los árbitros no defienden a los jugadores que se llevan las patadas. Cuando me dan patadas siempre recibo yo la tarjeta, pero mis compañeros y el cuerpo técnico me ayudan a estar centrado. No soy un santo, pero siempre quiero ganar de cualquier manera”, dijo en Movistar+.

Además, reaccionó a la pancarta de los aficionados del Manchester City en apoyo a Rodrigo Hernández, por su victoria en el Balón de Oro sobre Vinícius Jr., y en la que tachan de “llorones” al Real Madrid con una canción de Oasis: “Stop Crying Your Heart Out”.

“La veo, pero siempre que los aficionados contrarios hacen cosas ellos me dan más fuerza para hacer un gran partido. Aquí he hecho otra vez un gran partido y hemos podido ganar”, señaló.

“Intento no hacer nada, pero ellos saben de nuestra historia y saben lo que podemos hacer en esta competición y aquí estamos otra vez”, añadió.

Por otro lado, Vinícius analizó la victoria 2-3 ante el Manchester City.

“No ha estado mal. He podido hacer un gran partido, Desde la primera parte hemos defendido muy bien. Da igual quien marque goles, estamos aquí para hacer grandes cosas con esta camiseta y poner al Madrid en el nivel más alto”, valoró.

“Lo importante era ganar. Yo intento tirar y el balón va a Jude, y marca. Esta competición tiene algo diferente con nosotros y ojalá siga así”, continuó.

“Queda muchos partidos y la vuelta que siempre es muy complicada, pero hay que seguir en esta línea; defendiendo como hoy y que nuestra afición pueda vivir una noche mágica”, concluyó.

