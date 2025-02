Aaron Boone sobre titularidad de Jasson Domínguez: “Tiene que salir a ganarse el lugar”

Los New York Yankees iniciaron este marte los Spring Training de cara a la temporada 2025 de las Grandes Ligas. Y a pesar de faltar menos de 50 días para el inicio de la campaña, en la novena del Bronx aún hay algunas posiciones que no están definidas.

Una de ellas es el jardín izquierdo, posición que la temporada pasada fue indiscutible para Alex Verdugo. Pero con la salida del mexicano hay varios nombres que lucharán por ganarse este puesto y uno de ellos es el joven Jasson Domínguez.

El dominicano es una de las mejores promesas de la franquicia y aunque el año pasado no pudo demostrar sus habilidades por culpa de una fuerte lesión que lo dejó fuera casi toda la temporada, para 2025 espera ser parte de la novena titular de los Yankees.

Jasson Domínguez espera ganarse un lugar con los Yankees en 2025. Crédito: AP

Incluso el manager del equipo, Aaron Boone, dio algunas novedades sobre la plantilla en una rueda de prensa a los medios desde los campos de entrenamiento de los Yankees en Spring Training.

El timonel explicó que aunque Domínguez tienen un gran talento, no tiene asegurado ser el titular del jardín izquierdo de los Yankees para 2025.

“Me gustaría pensar que sí, pero repito, es un chico joven que todavía tiene que salir a ganarse el lugar y no ha jugado mucho béisbol tan rápido como llegó a las Grandes Ligas y no ha tenido tanto éxito como lo hemos visto tener. Creo que todos los que estamos en esta sala reconoceríamos lo talentoso que es. Me encantaría que lo consiguiera, pero mi expectativa es que lo hará”, explicó Boone.

Para 2025 los Yankees cuentan con cinco jardineros en su roster. El recién incorporado vía canje, Cody Bellinger, quien seguramente jugará en el jardín central, el capitán y figura del equipo Aaron Judge, quien posiblemente regrese al jardín derecho y otros tres nombres que se pelearán por el jardín izquierdo.

Entre ellos figura Trent Grisham, el ya mencionado Jasson Domínguez, quien es el que figura con mayor posibilidad para ser el titular, y el joven venezolano Everson Pereira.

Por el momento la decisión de nombrar al jardinero izquierdo titular de los Yankees para 2025 recae en manos de Aaron Boone. Quien espera el desarrollo de los Spring Training para ver las condiciones en las que llegan los jugadores y poder tomar la decisión correcta para el resto de la temporada.

