Aleska Génesis y Adame se besaron en la boca por error

El reality show ‘La Casa de los Famosos All Stars‘ no deja de sorprender, y esta vez fueron Alfredo Adame y Aleska Génesis quienes encendieron los ánimos dentro y fuera de la casa con un beso accidental que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. El momento ocurrió durante una de las pruebas semanales, previo a los festejos del Día de San Valentín, y aunque fue un acto sin intención, no pasó desapercibido.

Como es costumbre cada martes, “La Jefa” reunió a los concursantes para llevar a cabo la prueba del Líder de la Semana, un puesto altamente codiciado por los privilegios que conlleva. En esta ocasión, el reto consistió en trasladar pelotitas de un contenedor a otro sin usar las manos, lo que obligó a los participantes a utilizar su cara y mejillas para completar la tarea. Fue durante esta dinámica que Alfredo y Aleska terminaron protagonizando un momento incómodo, pero divertido, cuando sus rostros se acercaron tanto que terminaron rozando sus labios.

El beso, aunque accidental, generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en comentar y compartir el clip del momento: “Se acabaron el cuarto Adame y Aleska en besarse”, “Le dio más rápido un beso mi viejo que al Clovis“, “Con razón pidió disculpa”, “No puedo con esto, jajajajajaja”, “Lupillo estará viendo a Adame como que ya acabó con la temporada”, escribieron en ‘X’.

ALESKA Y ADAME SE DIERON UN BESO?😭 #LCDLFAllStars pic.twitter.com/qDnds7LpPQ — nacho con O (@Michelsonfancl) February 12, 2025

Este no es el primer acercamiento romántico o pícaro que protagoniza Alfredo en el reality. Hace unos días, el conductor y Laura Bozzo sorprendieron a todos al dejar de lado sus diferencias y darse un “piquito” durante una conversación. Sin embargo, esta vez fue Aleska Génesis quien compartió el momento incómodo con Adame.

La participación de Alfredo en el programa sigue generando controversia. Recientemente, el actor se salvó de la primera eliminación, algo que no sentó bien a Lupillo Rivera, quien no ocultó su descontento. ‘El Golden boy’ llegó dispuesto a todo con tal de llevarse el premio final de $200,000 dólares, comentó un usuario en redes sociales, refiriéndose a la determinación de Adame para permanecer en la competencia.

Mientras tanto, la venezolana ha demostrado ser una de las participantes más carismáticas y estratégicas de esta temporada. Aunque el beso accidental con Adame la puso en el ojo del huracán, la modelo ha sabido manejar la situación con humor y elegancia, ganándose el apoyo del público.

