Sergio Mayer justifica la conducta de Alfredo Adame

El reality show ‘La Casa de los Famosos All Stars‘ continúa siendo un hervidero de emociones, polémicas y confrontaciones, y uno de los momentos más comentados hasta el momento fue el intenso enfrentamiento entre Alfredo Adame y Laura Bozzo. Durante una discusión acalorada, ambos participantes sacaron a relucir aspectos polémicos del pasado del otro, incluyendo ella estuvo en prisión en su país natal.

Este episodio generó revuelo dentro de la casa y también provocó reacciones fuera de ella, incluyendo la opinión del actor y exdiputado Sergio Mayer, quien justificó a Adame en medio de las críticas que ha recibido por su comportamiento en el programa.

Mayer se refirió a los constantes pleitos en los que Alfredo Adame se ha visto envuelto dentro del reality show. Sergio, conocido por su postura firme en temas de género y derechos humanos, sorprendió a muchos al expresar su apoyo al actor, argumentando que, en ocasiones, los hombres son criticados injustamente cuando se defienden de agresiones verbales por mujeres.

Durante la discusión, Laura no dudó en recordarle a Alfredo su pasado conflictivo, incluyendo sus múltiples demandas y controversias mediáticas. Por su parte, Adame no dudó en resaltar el tiempo que Bozzo pasó en prisión en Perú, un episodio oscuro en la vida de la conductora que ha sido ampliamente documentado.

“¿Díganme una cosa que haya dicho Alfredo que no sea verdad? Les hago esta pregunta a todos. Una cosa de las que le haya dicho a Aleska, a Laura y a Lupillo que no hayan sido verdad. A Laura le dijo que estuvo en la cárcel por asesina. Es muy rudo, pero eso no es ser grosero. Siguen sin entender el concepto”, dijo a través de TikTok.

Sus palabras generaron un intenso debate en redes sociales, donde algunos usuarios coincidieron con su postura, mientras que otros la criticaron, argumentando que no se debe justificar el comportamiento agresivo de Adame, independientemente del género de quien lo provoque. Lo cierto es que el enfrentamiento entre Adame y Bozzo ha sido uno de los momentos más explosivos de esta temporada.

