Nevadas y frío extremo han dejado 2 muertos en zona norte de Nueva York

Una mujer que había sido reportada desaparecida y un hombre que chocó una moto nieve murieron en incidentes separados vinculados con el invierno los últimos días en el norte del estado Nueva York.

La mañana de ayer Leah Bellitto, de 29 años, fue encontrada muerta, días después de que desapareciera en temperaturas gélidas. Según su familia, había salido de su casa en Amherst, a unas 10 millas del centro de Buffalo, alrededor de las 9 p.m. del sábado vistiendo una camisa negra de manga larga, pantalones de pijama negros y una mochila con estampado de flores azules, detalló New York Post.

Según los informes, fue vista por última vez caminando hacia el bosque cubierto de nieve detrás de su casa, donde las temperaturas alcanzaron los 25 grados F (-4C) y la nieve cubría el suelo. La familia denunció su desaparición el lunes, lo que provocó una búsqueda en toda el área.

Durante la búsqueda encontraron huellas de pies descalzos y de manos cerca de un arroyo y un estanque a donde se cree que Bellitto se dirigía. Un voluntario civil la encontró muerta en un cuerpo de agua en East Amherst a las 9:55 a.m. del martes, tres días después de su desaparición.

El Departamento de Policía de Amherst está investigando la muerte de Bellitto, cuya causa no se ha determinado oficialmente. Las autoridades no sospechan que haya habido un crimen y dijeron que no parece haber ningún “peligro para el público”.

Una vecina del área donde se encontró el cuerpo de Bellitto calificó el descubrimiento como “devastador”. “Ha hecho mucho frío y, sea como sea, tal vez salir a caminar o desorientarse y congelarse aquí afuera… es increíblemente triste”, dijo Trisha Tower a ABC News.

Previamente, el fin de semana un paseo nocturno en moto de nieve por parte de un grupo de amigos terminó en tragedia en un choque en un lago congelado, matando a un joven de 22 años, dijo la policía estatal (NYSP).

Spencer Schmidt, residente de Batavia, estaba paseando con cuatro amigos, cada uno en su propia moto de nieve poco antes de las 3 a.m. del domingo, cuando el grupo chocó contra otra moto de nieve abandonada en Fourth Lake en el condado Herkimer, informó la policía en un comunicado.

Tres de sus amigos -Cole Phelps, Carl Stephens y Joshua Boyle, todos de 26 años- resultaron heridos en el choque y los atendieron en el lugar, pero Schmidt fue declarado muerto en el lago. Sólo un miembro del grupo, Zachary Dusky (26) evitó chocar.

Según la policía estatal, la moto de nieve abandonada estaba registrada a nombre de un hombre de 37 años identificado como Eric Butler, quien se vio obligado a abandonarla moto después de que se averió.

La investigación sigue abierta, pero la policía dijo que ninguno de los motociclistas involucrados se encontraba bajo los efectos de drogas o alcohol en ese momento. “En este momento, no hay indicios de criminalidad y el incidente parece ser un accidente trágico”.

Anoche nevó otra vez en la ciudad de Nueva York y se esperan dos tormentas más esta semana. Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95°F (35°C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce.

En general en los últimos años la nieve había sido escasa en NYC, donde las últimas nevadas fuertes se dieron a principios de 2021. Central Park, considerado el termómetro referencial de la ciudad, suele tener alrededor de 24 pulgadas de nieve totales durante un invierno. Pero el año pasado sumó sólo 2.3, la cantidad más baja desde que se comenzaron a llevar registros en 1869. Previamente, 2023 tuvo el mes de enero más “cálido” en la ciudad de Nueva York desde la década de 1860. Luego, en diciembre de 2024 la NYC tuvo su primera “blanca navidad” en 15 años.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.