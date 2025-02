RBD tendrá un documental, pero no ha salido por falta de acuerdos

RBD logró conquistar a millones de fanáticos durante su época de mayor esplendor. Tras su separación en 2009, el grupo se convirtió en un símbolo de nostalgia, y su gira de reencuentro ha demostrado que su legado sigue vivo. Sin embargo, uno de los proyectos más esperados por los fans, un documental que promete revelar los detalles de la banda, pero sigue siendo un misterio.

Hasta ahora, Christian Chávez ha sido el único en dar algunos detalles al respecto. El cantante confirmó que el documental sobre la agrupación sí existe. Sin embargo, el cantante aclaró que aún no hay una fecha tentativa para su estreno y, entre risas, pidió que ya no le pregunten más sobre el tema.

“Pues el documental si se está haciendo, la cosa es que es complicado, o sea no es de bueno ya súbanlo y mañana ya está, es algo que tarda y también somos 5 compañeros que no estamos en conexión completa, pues cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo“, expresó durante un encuentro con los medios de comunicación.

“Por mi parte y se los digo, no que lo deje y ya no quiera saber, sino que ya no me pregunten porque realmente como yo soy el que sigue estando y me ven todo el tiempo (…) son muchas cosas que al final forman algo y como ya lo saben RBD es así, RBD de pronto las cosas se van a alinear y va a salir todo”, expresó.

El documental, que se rumora incluirá material inédito, entrevistas y momentos clave de la historia de RBD, ha sido uno de los proyectos más comentados desde que se anunció la gira de reencuentro: “Lo importante es decirles que, si está el material, el material está editado está trabajado, si existe”, expresó.

Por ahora, las palabras de Chávez han servido para mantener viva la esperanza de que, en algún momento, el documental verá la luz. Hasta entonces, los seguidores de RBD seguirán disfrutando de la música y los recuerdos que han dejado en sus corazones, mientras esperan con ansias el próximo capítulo de esta increíble historia.

