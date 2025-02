Top 100 de Yelp de los mejores lugares para comer en Estados Unidos

Basado en las reseñas de sus usuarios, la aplicación móvil de Yelp dio a conocer los 100 mejores lugares para comer en Estados Unidos, entre los cuales hay cuatro restaurantes de Nueva York y Nueva Jersey.

Yelp se ha convertido en una de las plataformas referencia a la hora de buscar un lugar para comer, gracias a que proporciona reseñas generadas por los usuarios y fotos de restaurantes, por lo que elabora listas para hacer recomendaciones a sus usuarios en cuanto a comida vegana, asiática o para tener una cita.

La más reciente fue la lista de los “100 mejores”, que es bastante amplia, ya que no se rige por algún tipo de cocina en particular, sino que se basó en el volumen de reseñas y el desempeño del restaurante en relación con la escena gastronómica, revela Food and Wine.

Encabeza la lista Holbox, un restaurante latinoamericano de Los Ángeles con un menú que incluye ceviches, tacos de pescado, mariscos y otros platos de marisco fresco. Un dato relevante es que California, es el estado con más restaurante en esta lista con 37, de los cuales 10 están entre los primeros lugares.

Al revisar la lista de los 100 mejores lugares encontramos cuatro opciones en Nueva York y Nueva Jersey, como Tim’s Po-Boys and Wings, Hawthorne, Nueva Jersey, en el puesto 47; Fresh Tiki Bar, Somerville, Nueva Jersey, en el 63; Cha Menya, Douglaston, Nueva York en el 67 y en el sitio 73, Aunts et Uncles, Nueva York, Nueva York.

Los 100 mejores lugares de Estados Unidos

1. Holbox, Los Ángeles

2. Twisted Gyros, Hillsboro, Oregón

3. De Babel, Scottsdale, Arizona

4. Phonomenal, Ciudad Nacional, California

5. Chellas Arepa Kitchen, Lancaster, Pensilvania

6. Café de Wally, Rocklin, California

7. Comida tailandesa Aroy Mak, Seattle, Washington

8. La Buena Ensalada, Santa Clara, California

9. Panadería y bistró francés Amy’s, Pompano Beach, Florida

10. Kaya, Orlando, Florida

11. Alitas de Shlap Muan, Long Beach, California

12. Sierra Subs and Salads, Tres Ríos, California

13. Cocina mediterránea de Odeh, High Point, Carolina del Norte

14. Beyer Deli, San Diego, California

15. Berry Brand, Tustin, California

16. Georgetown Seafood, Washington D. C.

17. Jack Of Cups Saloon, Folly Beach, Carolina del Sur

18. Restaurante de carnes y queso West Coast, Glendora, California

19. Milpa, Las Vegas

20. Cocina japonesa Gohan, Southington, Connecticut

21. Guy’s For Lunch, Roseville, California

22. New Village Gastro Pub, Northbrook, Illinois

23. Café Sunbliss, Anaheim, California

24. Dos Mundos, Newberg, Oregón

25. Tatsumi Sushi, Austin, Texas

26 Chicos de Shawarma, La Mesa, California

27. Tai He Ju, El Monte, California

28. Degthai, Nashville, Tennessee

29. MAZRA, Redwood City, California

30. DMV Taquería, Columbia, Maryland

31. ¡GONZO! Ramen, Carlsbad, California

32. EBESU Robata & Sushi, Plano, Texas

33. Carne asada Big Jims, San Diego, California

34. Baja Café, Tucson, Arizona

35. Freeman’s Grub & Pub, Greensboro, Carolina del Norte

36. Pastosa de Lucía, Galt, California

37. Baba Kabob, San Diego

38. Buendia Breakfast & Lunch Café, Tucson, Arizona

39. Panadería Genova, Stockton, California

40. Mucho ruido y pocas nueces, Pleasanton, California

41. La Frida Mexican Grill & Seafood, Tucson, Arizona

42. Empanada de Lord, Monrovia, California

43. Gastrobrunch tostado, Las Vegas

44. R Town Pizza, Reno, Nevada

46.Hamburguesas de Rosemarie, San Diego

45 Cardelli’s Italian Market Deli & Catering, Riverside, California

47. Tim’ Po-Boys and Wings, Hawthorne, Nueva Jersey

48. Almuerzo en el North Shore Plate, Norco, California

49. Jashan, Nashville, Tennessee

50. Reliquia, Fresno, California

51. El Pollo de Mike, Dallas

52. Dos veces eliminado, Fort Lauderdale, Florida

53. El río, The Dalles, Oregón

54. Mercado de pescado de Lawrence, Chicago

55. Sindoore – Indio por naturaleza, Nashville, Tennessee

56. Tito y Pep, Tucson, Arizona

57. Bar de tacos de la Costa Oeste, Elk Grove, California

58. Doctor Kustom, Tulsa, Oklahoma

59. El Green-Go’s, Anchorage, Alaska

60. Casa de artesanía Southern Yankee, Houston

61. La antigua hamburguesería de Nick, Lexington, Carolina del Norte

62. Odd Duck, Milwaukee, Wisconsin

63. Fresh Tiki Bar, Somerville, Nueva Jersey

64. Papá Ji, Claremont, California

65. Chuyz Taco Shop, San Diego

66. Penélope, Tucson, Arizona

67. Cha Menya, Douglaston, Nueva York

68. Hachi, Las Vegas

69. 1608 Casa de artesanía, Virginia Beach, Virginia

70. La Parroquia, Tucson, Arizona

71. La Copine, Valle de Yuca, California

72. Restaurante Virtue, Chicago

73. Tías y tíos, Nueva York, Nueva York

74. Taquería El Compa, Roseville, Michigan

75. Paju, Seattle

76. Yorienn Korean Fried Chicken y Yori Shop de Carrollton, Carrollton, Texas

77. Cocina Side Piece, Tacoma, Washington

78. Slater’s 50/50, Las Vegas

79. Saizón, Fresno, California

80. Cha Cha Cha Cuban Café, Kenilworth, Nueva Jersey

81. Daeho Kalbijjim y sopa de carne, San Mateo, California

82. La barbacoa original de Roy Hutchins, Trophy Club, Texas

83. Top Sushi & Oyster 2, Las Vegas

84. Yellowbelly, San Luis, Misuri

85. Single Fin Surf Grill, San Diego

86. Cocina Noodle Box, Reno, Nevada

87. Café Wafaa N Mike, Jacksonville, Florida

88. La casa del alcalde de Selda, Dallas

89. Prime 141, Enterprise, Nevada

90. Bar y parrilla Chez Kenzo, Honolulu

91. Salmón gordo, Filadelfia

92. Barbacoa Heritage, San Juan Capistrano, California

93. Rintaro, San Francisco

94. Superestrella de Birmania, San Francisco

95. Engawa Fusión, Sacramento, California

96. Ambli Global Cuisine – DTC, Denver

97. El arte de la dona, San Antonio, Texas

98. Takara Sushi & Asian Bistro, Cedar Park, Texas

99. OC Taco, Ciudad de Oregón, Oregón

100. Pasta Moon, Bahía Half Moon, California

