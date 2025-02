Travis Kelce dice que tomará un tiempo para decidir si sigue o se retira de la NFL

Travis Kelce, tight end de 35 años y tres veces campeón con los Kansas City Chiefs, afirmó este miércoles que se tomará un tiempo antes de decidir si vuelve para la temporada 2025 de la NFL o se retira.

Travis, considerado uno de los mejores alas cerradas en la historia de la NFL, habló durante la emisión de ‘New Heights’, podcast que transmite junto a su hermano Jason, leyenda de los Philadelphia Eagles.

“Sé que todo el mundo quiere saber si voy a jugar el año que viene, pero necesito tiempo para plantear mi futuro. No quiero tomar decisiones locas, ahora lo más importante es estar ahí para mis compañeros y entrenadores a los que amo; simplemente lamento cómo terminó la temporada”, aseveró un Kelce al borde de las lágrimas.

Fue la primera aparición del jugador luego de la derrota que el pasado domingo sufrieron los Chiefs en el Super Bowl LIX ante los Philadelphia Eagles.

El ala cerrada destacó el buen estado físico que tiene para seguir a pesar de sus 35 años, aunque también reconoció la merma que su cuerpo ha sufrido luego de más de una década al más alto nivel.

“He tenido suerte en los últimos cinco o seis años, he jugado más fútbol americano que nadie. Eso es un gran desgaste para el cuerpo que debe estar siempre alerta, ese proceso es agotador, puede pesarte y hacerte mejorar o volverte loco al mismo tiempo, eso sucedió en este último año, me estaba volviendo loco”, aceptó.

El oriundo de Westlake, Ohio, explicó que la derrota en el Super Bowl LIX, que pudo ser el tercer triunfo consecutivo en la disputa de un trofeo Lombardi para los Chiefs, algo que nadie ha logrado, fue un golpe de humildad para su franquicia.

“La realidad es muy dura. Es la vida. Este deporte puede hacerte humilde muy rápido. Un día te llena de elogios, te lleva a la luna y otro día te entierra por completo. No todo puede salir como lo planeamos. Encontramos la manera en el pasado, éramos conocidos por encontrar la manera; este año no fue así”, admitió.

Kelce, quien llegó a Kansas City seleccionado en la tercera ronda del Draft 2013, ha jugado cinco Super Bowls con su equipo de los cuales ha ganado los de las ediciones LIV, LVII y LVIII, y perdido en la LV, ante los Buccaneers de Tom Brady, y el LIX del domingo anterior ante los Eagles.

Sigue leyendo: