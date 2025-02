De $400 a $197: Walmart vende enorme freezer con un excelente descuento

Walmart está iniciando el año con importantes ofertas, como la del freezer EFRF698, que tiene un precio de $197.00 dólares, luego de que su precio original era de $399.00, lo que representa un importante ahorro de más de $200.

Precio ahora, $197.00

Precio anterior, $399.00

Ahorras $202.00

Las personas que lo han comprado lo califican con 4 de 5 estrellas, y entre los comentarios de los usuarios se puede leer lo siguiente:

“¡Buena unidad! Tiene un tamaño muy modesto en general, ya que es un congelador vertical. Se adapta perfectamente a las necesidades de mi familia. No es el más espacioso de ninguna manera, pero tener el espacio adicional en el congelador es muy útil. Tiene 5 estantes internos, cada uno de aproximadamente 12 x 14 pulgadas”.

Otro cliente escribió: “No podría ser mejor. Excelente precio, entrega rápida y cero daños. No puedo hablar de durabilidad porque solo ha estado instalado un par de días, pero hasta ahora no podría estar más feliz. Se entregó por FedEx y estaba muy bien empaquetado con cartón y poliestireno, y además el congelador en sí tenía una película adhesiva fina que lo envolvía por completo. Después de desembalarlo y quitarle la película, lo enchufé y en una hora estaba a 5 grados”.

Recuerda que es importante leer los comentarios de quien ha comprado estos productos, para tener más elementos a la hora de decidir si es lo que realmente necesitamos.

Características del Frigidaire 6.5 Cu. Ft.. Congelador Vertical de Pies, Platino Plateado, EFRF698:

· Amplio 6.5 cu. pies capacidad de almacenamiento para abastecerse de alimentos congelados.

· Acabado de aspecto de acero inoxidable VCM fácil de mantener liso y elegante.

· Control de temperatura simple y fácil del dial externo para una gestión precisa de la temperatura.

· Descongelación manual para una limpieza sin problemas.

· Seis estantes para organizar los alimentos de manera efectiva.

· Control de esfera fácil de usar para seleccionar la temperatura deseada.

· Ahorro de espacio en el diseño de la parte posterior para instalarse en espacios reducidos.

· Congelador vertical.

