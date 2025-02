La Casa Blanca afirma que los jueces están causando crisis constitucional y no Trump

Donald Trump asumió como presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2025, desde ese día comenzó a firmar una serie de órdenes ejecutivas, de las cuales varias han sido bloqueadas por jueces federales. Ante esta situación, la secretaria de prensa de la Casa Blanca afirmó que los jueces son los que están causando una crisis constitucional con sus prohibiciones y no el mandatario, como lo han dicho los demócratas y expertos legales.

Durante la conferencia desde la Casa Blanca, Karoline Leavitt fue cuestionada sobre la crisis constitucional a la que se enfrentaría el país y que está siendo ocasionando por el presidente Trump, informó AP.

“No es el presidente quien está causando el problema, son los jueces quienes están bloqueando parte de su agenda al decir que es ilegal“, indicó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Los jueces han frenado varias órdenes

Trump ha ordenado la suspensión de todas las nuevas solicitudes de asilo, eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, desaparecer USAID, congelar la contratación y el gasto del gobierno, entre otras.

El Congreso está controlado por los republicanos, y no oponen resistencia al presidente, por eso los tribunales se han convertido en la única barrera para la Casa Blanca.

Los jueces federales han frenado varias de las órdenes que ha firmado el mandatario, además se han presentando alrededor de 60 demandas en contra de la administración por las iniciativas de Trump.

“Creemos que estos jueces están actuando como activistas judiciales en lugar de árbitros honestos de la ley. Han emitido al menos 12 mandatos judiciales contra esta administración en los últimos 14 días, a menudo sin citar ninguna evidencia o fundamento para sus demandas”, añadió Leavitt en conferencia,

Pero, además insistió que “la verdadera crisis constitucional está teniendo lugar dentro de nuestro poder judicial”, compartió AP.

“Tal vez tengamos que analizar a los jueces”

Trump expresó sobre algunos de los desafíos legales que ha enfrentado y afirmó que los jueces estaban tratando de frustrar la agenda de la administración.

“Queremos erradicar la corrupción, y parece difícil de creer que un juez pueda decir: ‘No queremos que hagas eso’. Así que tal vez tengamos que analizar a los jueces, porque eso es muy grave. Creo que es una violación muy grave”, dijo Trump.

Vance y Musk han criticado a los jueces

El vicepresidente J.D. Vance y el millonario Elon Musk también han criticado las acciones de los jueces, ya que no están de acuerdo que limiten el trabajo de Trump.

“Este malvado juez debe ser despedido”, escribió Musk sobre un miembro del tribunal que ordenó a la administración restaurar páginas web y conjuntos de datos relacionados con la salud eliminados de los sitios web gubernamentales.

Asimismo, publicó que los jueces que fallan en contra de la administración deberían ser sometidos a juicio político.

“Un juez corrupto que protege la corrupción. ¡Hay que destituirlo YA!”, escribió en X Musk, sobre el juez en el caso del Departamento del Tesoro.

Por su lado, el vicepresidente Vance acudió a sus redes sociales para demostrar su molestía con los jueces que han bloqueado las órdenes ejecutivas.

“Si un juez intentara decirle a un general cómo llevar a cabo una operación militar, eso sería ilegal. Si un juez intentara ordenarle al fiscal general cómo usar su discreción como fiscal, eso también sería ilegal. Los jueces no tienen permitido controlar el poder legítimo del ejecutivo”.

“Los presidentes no son monarcas”

Mientras, la jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor comentó durante una presentación en una universidad de Florida, que los presidentes no son monarcas y deben obedecer las decisiones de la Corte Suprema.

“Nuestros fundadores estaban empeñados en garantizar que no tuviéramos una monarquía, y la primera forma en que pensaron en ello fue darle al Congreso el poder sobre el dinero”, comentó Sotomayor, informó The New York Times.

Además agregó que tenía fe “en que otros actores del sistema, ya sea el Congreso u otros, cumplirán la ley, porque es lo que todos juramos hacer en el cargo”.

Sigue leyendo: