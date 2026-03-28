Maestro hispano violó y mató a niña hallada en la basura en Nueva York: sentenciado 27 años después

Joseph Martínez, alias “Jupiter Joe”, fue sentenciado en El Bronx (NYC) a una pena de entre 25 años y cadena perpetua por el homicidio y violación de la niña de 13 años Minerliz Soriano en el invierno de 1999.

En noviembre de 2025 un jurado declaró culpable a Martínez, quien según los fiscales agredió sexualmente a la niña antes de estrangularla; días después, su cuerpo fue hallado dentro de un contenedor de basura en El Bronx.

Soriano soñaba con convertirse en astronauta y eso la vinculó trágicamente a su vecino Martínez, quien enseñaba astronomía. El crimen sucedió el 24 de febrero de 1999. Este jueves sus seres queridos tomaron la palabra en el tribunal para expresar la devastación que han sufrido a lo largo de los últimos 27 años, comentó ABC News.

“Sólo quiero decir que le hice una promesa a Minerliz en 1999, y quiero decir que hoy hemos cumplido esa promesa. Por ello, doy las gracias a todos; a todos los que están detrás de mí: a los detectives, a los abogados… Les agradezco inmensamente el no haberse rendido nunca con ella y por mantener viva su memoria”, expresó Kimberly Ortiz, la mejor amiga de la víctima.

“Tres décadas manteniendo una fachada que engañó al mundo. Él creyó que podría ser más astuto que quienes investigaban este crimen”, declaró el fiscal adjunto de distrito, John Miras. Señaló que Martínez pensó que su personaje de “Jupiter Joe” -con el que enseñaba astronomía a los niños en espacios públicos- le serviría, de algún modo, para evitar tener que rendir cuentas ante la justicia.

Martínez, residente de New Rochelle (condado Westchester), fue acusado vinculado al crimen porque por primera vez se utilizó el ADN de un familiar. Disfrutó de más de dos décadas de libertad antes de que los investigadores resolvieran el caso en 2021 utilizando tecnología avanzada de ADN para vincularlo con el semen extraído del suéter de la niña. Para entonces aún era conocido en El Bronx por dar clases de astronomía a niños.

Mientras evadía la justicia, Martínez solía pararse en las aceras e incluso en los andenes del Metro de Nueva York con un gran telescopio, e incluso apareció en varios videos de YouTube donde se le ve hablando del espacio y la luna con niños pequeños en las calles de la ciudad.

“Los detectives de El Bronx y mis fiscales adjuntos nunca se rindieron en su empeño por llevar ante la justicia al asesino de esta hermosa niña. Fue su incansable dedicación y compasión, junto con la tecnología avanzada de ADN, lo que condujo al arresto y la condena”, declaró en noviembre la fiscal de distrito, Darcel Clark.

En 1999 Martínez vivía en el mismo edificio que la niña, siendo entonces un joven de 27 años. Según la Policía de Nueva York, Soriano caminaba a casa desde su escuela en Wallace Av alrededor de las 2:20 p.m. el 24 de febrero de 1999, cuando desapareció. Fue encontrada muerta cuatro días después.

Otros niños desaparecidos en el área triestatal

En un caso similar, desde hace más de 24 años está desaparecida la niña Bianca Lebrón, vista por última vez en las instalaciones de la antigua “Elias Howe School”en Bridgeport (Connecticut) a las 8:30 a.m. del 7 de noviembre de 2001. Se ofrece una recompensa de $62,000 dólares por información relacionada con el caso.

En diciembre Andrew Dykes fue arrestado cerca de Tampa (Florida) como sospechoso de la muerte en 1997 de Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes, cuyos cuerpos fueron encontrados en una playa en Long Island (NY), pero no fueron identificadas hasta 2025.

Recientemente también se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens (NYC), desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura en Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

Además se determinó que Pedro Hernández será juzgado nuevamente por el caso de Etan Patz, niño que desapareció en Manhattan (NYC) en 1979 y fue declarado muerto en 2001, aunque su cuerpo nunca ha sido hallado. En octubre de 2025 una niña hispana fue encontrada muerta en un contenedor de basura tras años de violencia doméstica en Connecticut, llevando al arresto de su madre, padrastro y tía.

En marzo de 2025, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades confirmaron que sus restos fueron hallados al otro lado del país, en California. En 2024 también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

También desde hace más de seis años está desaparecida la niña de origen mexicano Dulce María Alavez, vista por última vez en un parque en Nueva Jersey cuando tenía 5 años, en septiembre de 2019. Nadie ha sido identificado como sospechoso ni arrestado por el caso. La recompensa se fue elevando progresivamente y al momento se mantiene en $75,000 dólares.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

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