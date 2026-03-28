Manifestantes en protestas “No Kings” en P.R. reclaman derechos para trabajadores y denuncian alza en el costo de vida

NUEVA YORK – En la primera movilización “No Kings” (Sin Reyes) en Puerto Rico convocada por grupos sindicales, los manifestantes enfocarán sus reclamos en la situación de los empleados federales en el territorio que han sufrido significativamente el impacto de lo que consideran políticas “antiobreras” de la Administración Trump.

“Trump está gobernando para los ricos. El no se está preocupando por el pueblo, por los pobres”, afirmó Nadry Martínez, portavoz de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR), uno de los grupos que participará de la jornada “Día de Acción ‘No Kings’ (No Reyes)” este sábado.

A juicio de la sindicalista, el mensaje que se quiere llevar es que, al igual que en Estados Unidos, varias de las medidas que ha encaminado el presidente Donald Trump y su equipo, incluyendo las de reducción del gasto público y las migratorias, también atentan contra las libertades fundamentales y los derechos laborales de los ciudadanos en el territorio.

“El mensaje que vamos a llevar es el mismo mensaje que va a llevar todo el movimiento de No Kings. Nosotros en Puerto Rico también estamos luchando contra el abuso de poder de esta Administración. Nosotros queremos defender nuestra democracia que está siendo amenazada con tantas imposiciones. Defenderemos nuestras libertades, nuestro futuro y queremos ser parte de este movimiento para luchar para protegernos unos a otros y a nuestro país”, argumentó la activista.

“La gente tiene que escuchar y ver. Por algo se está reclamando, no solamente aquí, sino en EE.UU. Son millones de personas expresándose a la misma vez sobre la Administración y todo el atropello…De algún modo, la gente tiene que darse cuenta. Todo el mundo está cogiendo palos de la Administración Trump. No podemos ser ciegos ante la situación que se está viviendo”, añadió sobre la movilización que incluye más de 3,000 eventos por todo el país.

Trabajadores federales en Puerto Rico

La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE) se encuentra bajo la sombrilla de la FTPR y representa a cientos de miles de trabajadores del gobierno federal y del Distrito de Columbia. Varios de estos laboran en la isla.

Martínez expuso que la seguridad económica de estos empleados está constantemente en riesgo por las medidas impuestas por el gobierno federal.

Puso como ejemplo la situación con los empleados en Puerto Rico de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), como resultado del cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ya se extiende por más de seis semanas.

Estos trabajadores han estado sin cobrar y muchos no se han reportado a trabajar. Lo mismo ocurre con los de la Guardia Costera (USCG).

“Hay muchos empleados del gobierno federal que no están cobrando sus salarios. Por ejemplo, los empleados civiles de la Guardia Costera no están cobrando sus salarios. Tenemos una situación con los de TSA; los de los puntos de inspección, que son los que están dando el servicio en el aeropuerto…La gente quejándose, la cantidad de horas que tiene que estar antes la gente para poder su vuelo; el tiempo que le toma la fila…Hay grupos de Head Start que tampoco están cobrando. Hay cambios drásticos en el empleo manía. Muchos han perdido el trabajo. Al momento de recuperar esas posiciones, no los llaman, no los renuevan y contratan gente nueva…Todas estas situaciones que están ocurriendo, estas órdenes ejecutivas (de Trump), están en el tribunal federal (en Puerto Rico) por los despidos”, dijo la representante de FTPR, afiliada a AFL-CIO (Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales).

Martínez no pudo precisar el número de empleados que han renunciado a raíz del más reciente cierre gubernamental. Sin embargo, reveló que en el previo, que fue uno total y se extendió por más 40 días, empleados federales en la isla terminando migrando a estados de EE.UU. en busca de resolver su situación económica.

“En TSA, en el pasado cierre, tratamos de hacer una actividad en noviembre, el cierre fue para octubre, y, cuando fuimos a llevarle las ayudas a unos 150, unos 10 se habían ido para EE.UU. Y eso es lo que pasa. Mucha gente puede aguantar una, dos, tres semanas, un mes, pero otros no pueden. Son gente que tienen familia, que tienen que pagar casa, carro. La gente tiene que seguir comiendo. Y por más ayuditas que le den, $50 pesitos, $100, eso no te ayuda a vivir aquí con los altos costos de vida que tiene este país, porque aquí todo sigue subiendo. Todas estas decisiones de Trump, malas decisiones que toma que nos lleva a consecuencias como la guerra; mira como tenemos ahora mismo la gasolina. Aquí no se puede hacer compra”, denunció.

Hasta este sábado, los republicanos y demócratas en el Congreso no se habían puesto de acuerdo sobre un proyecto de ley que permita la reapertura total del DHS que cobija a otras dependencias como TSA, USCG, FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias), ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza).

Este viernes, el Senado federal aprobó fondos para reabrir parte del DHS. Sin embargo, no autorizó dinero para agencias como ICE y CBP.

También, ayer, Trump firmó una orden ejecutiva para que el DHS le pague inmediatamente a los empleados de la TSA.

Sin embargo, los legisladores no han acordado un proyecto para financiar la agencia en su totalidad.

En la Cámara de Representantes, los republicanos rechazaron el proyecto de ley que el Senado aprobó y adelantaron una medida temporal para financiar el DHS por 60 días.

La razón del descarte fue que la medida a la que se le dio paso en la Cámara Alta no incluía financiamiento para ICE.

A juicio de Martínez, mientras el Gobierno no se pone de acuerdo, ciudadanos en EE.UU. y Puerto Rico siguen sufriendo los efectos en cadena de acciones como la guerra en Oriente Medio.

“Nosotros vamos a pagar las consecuencias igual que en los estados con los altos costos…y yo creo que la gente todavía no entiende los efectos tan grandes de esto si estas situaciones con las guerras continúan”, consideró la boricua.

Cuestiona presencia de ICE en aeropuerto de Puerto Rico

Otro tema que será expuesto en las manifestaciones de hoy es el reforzamiento en los operativos y redadas de control migratorio en el territorio.

En el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan también se desplegaron agentes de ICE a principios de semana por órdenes de Trump para supuestamente colaborar con los de TSA ante la falta de personal.

Un reporte de El Nuevo Día el martes indicó que muchos inmigrantes con procesos de regularización activos estaban cancelado sus vuelos por temor a ser detenidos por oficiales migratorios en esa terminal.

La portavoz cuestionó el respaldo sin cuestionamientos de la gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González a las acciones de la Administración Trump.

“Jenniffer González no las está haciendo igualito que Trump. Ella es de la escuelita del presidente Trump…lo que él dice es lo que acá se hace. No quiero hacer una mala expresión, pero a ella no le importa, no le importa. Yo no creo que Jenniffer González esté en una buena posición con la gente aquí en Puerto Rico”, expuso.

“El llamado es que escuche a su pueblo. Ella fue elegida por nosotros para gobernar al país no para seguir el abuso de poder de Trump. A ella se le ve completamente la costura”, emplazó la líder gremial.

Los eventos de “No Kings” en Puerto Rico este sábado

En Puerto Rico habrá dos eventos insignias hoy. Uno, llamado “Marcha contra el autoritarismo, no dictadores” empezará a las 10 a.m. en el Parque Luis Muñoz Rivera de San Juan. Una segunda convocatoria, “Marcha nacional contra Esencia” está pautada para las 11 a.m. Los opositores al megaproyecto turístico y residencial de lujo propuesto para la costa de Cabo Rojo, se reunirán en la zona del Escambrón, también en la capital puertorriqueña.

También se esperan manifestaciones en Mayagüez, municipio al oeste de la isla.

Martínez estimó la participación de al menos 300 manifestantes en San Juan, esto con base en el llamado que se hizo por parte de unas nueve entidades, incluyendo la FTPR.

La marcha previa “No Kings” en Puerto Rico se realizó el 18 de octubre en el exterior del tribunal federal en Hato Rey. El centro de las protestas fueron los operativos migratorios y las detenciones arbitrarias, la remilitarización en la isla y el recorte de fondos federales para servicios esenciales.

De acuerdo con la página web nokings.org, los ataques contra la libertad de expresión, los derechos civiles y libertad de voto deben ser batallados con movilización masiva.

Los impulsores de la campaña añaden que protestarán contra “una policía secreta enmascarada aterrorizando a nuestras comunidades” y “una guerra ilegal y catastrófica que nos pone en peligro y dispara nuestros costos”.

“Trump quiere gobernarnos como un tirano. Pero esto es EE.UU., y el poder pertenece al pueblo, no a aspirantes a reyes ni a sus compinches multimillonarios”, afirman desde el sitio.

La convocatoria establece que un principio fundamental de todos los eventos de “Sin Reyes” es un compromiso con la acción no violenta. “Solicitamos a todos los participantes que ayuden a reducir la intensidad de posibles conflictos y a actuar conforme a la ley durante el evento. No se deben traer armas de ningún tipo, incluidas las legalmente permitidas, a los eventos”, piden.

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