Salvador Zerboni habla de la depresión tras su eliminación

Salvador Zerboni ha hablado por primera vez tras su eliminación de ‘La Casa de los Famosos All Stars’. A través de un emotivo video en sus redes sociales, expresó sentirse muy afectado por su salida, pero dejó en claro que no buscará ayuda psicológica para superar este momento difícil.

El actor aseguró que las personas con problemas emocionales tienen la fortaleza suficiente para recuperarse por sí mismas: “Invito a la gente que tiene depresión, que sufre de tantos trastornos que tenemos en estos cuerpecitos tan maravillosos que Dios nos dio, los invito a que se olviden de todas las enfermedades que nos diagnostican y que se reparen desde dentro, ustedes mismos, sin medicamentos. No digo que sea fácil, pero aquí estoy y estoy de pie”, dijo.

En el video, Salvador comenzó agradeciendo a todos sus fans por el cariño y el respaldo que le han brindado durante su participación en el reality. Aunque reconoció que su eliminación fue un golpe duro, Zerboni aseguró que está decidido a aprender de esta experiencia y a utilizarla como una oportunidad para crecer tanto personal como profesionalmente.

“Estoy anonadado, de verdad. Ustedes deciden si me quieren o no me quieren, pero yo sé que, por ahí, hay una que otra personita (que sí me quiere). No quiero que se sientan mal. A mí me queda muy claro el cariño de la gente. No me importa si son millones o diez”, añadió.

Respecto a su estado emocional, el actor fue claro al afirmar que no tiene planes de buscar ayuda psicológica: “Yo no sabía si pararme de la cama hace rato. Estoy devastado. Me ha costado dormir. Me ha costado mucho trabajo reconciliarme conmigo mismo y entender qué sucedió, qué hice, qué no hice. Se merecen ver cómo un ca… que está tirado en el suelo, se va a levantar. Eso lo voy a lograr con el cariño de ustedes”, agregó.

La eliminación de Zerboni de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ fue un momento impactante tanto para el actor como para sus seguidores. Durante su participación, el actor se destacó por su carisma, su sentido del humor y su capacidad para generar alianzas estratégicas. No obstante, su salida dejó en evidencia lo impredecible que puede ser este tipo de competencias, donde las votaciones del público son determinantes.

