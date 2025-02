Ángel Di María recibió oferta multimillonaria de Arabia Saudí antes de regresar al Benfica

El futbolista argentino Ángel Di María reveló que, tras conquistar el Mundial de Qatar 2022 con la selección de Argentina, tuvo la posibilidad de marcharse a la liga de Arabia Saudita con un contrato multimillonario. Sin embargo, el extremo de 36 años decidió rechazar la oferta y priorizar su regreso al Benfica, equipo donde ya había jugado entre 2007 y 2010.

En una entrevista con Infobae, Di María confesó que recibió propuestas con cifras económicas impresionantes, pero tanto él como su familia tenían claro que su destino debía ser Lisboa. “Tuve muchísimas ofertas, con números que jamás en mi vida había visto en un papel y las tuve ahí. Y con mi familia dijimos ‘no, vamos a Lisboa, queremos volver al Benfica'”, explicó.

La insistencia de Arabia y su rotunda negativa

A pesar de su decisión inicial, el interés desde Arabia Saudita no cesó. Di María detalló que, en un primer momento, rechazó una oferta importante, pero el mismo club volvió con una propuesta aún mayor. “La verdad es que me llegó una oferta de Arabia. No tengo representante, es un amigo que me maneja las cosas y me ayuda con todo. Llega la oferta, digo que no. Vuelve a llegar una oferta, de más del doble, del mismo club. Vuelvo a decir que no”, contó el jugador.

Ante la insistencia, su amigo y asesor le sugirió que dejara en claro su postura, ya que el club árabe parecía no entender que no estaba interesado en jugar allí.

Fue entonces cuando el exjugador de la Juventus y el PSG decidió plantear una cifra aún más elevada como condición para considerar la propuesta, sin esperar que los saudíes aceptaran. “Ahí mi amigo me dice ‘algo tenemos que decir, porque ellos no sé si saben que vos no querés ir a jugar ahí’. Y ahí le dije, ‘bueno, si nos dan esto, capaz que vamos (haciendo referencia a una cifra mucho más alta)’ ¡Y dieron eso!”, relató.

A pesar del tentador contrato, Di María optó por el Benfica, un club que considera su hogar y donde ha recibido un gran respaldo de la afición. “Si llega de nuevo esa oferta creo que ya está, no tengo esas ganas de ir a un lugar así en el final de mi carrera”, afirmó el jugador, quien este viernes cumplirá 37 años.

