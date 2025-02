Rosalía aparecerá en la tercera temporada de “Euphoria”

La aclamada cantante española Rosalía ha sido confirmada como una de las estrellas invitadas en la tercera temporada de “Euphoria”, la exitosa serie de HBO que ha marcado un hito en la televisión contemporánea. La noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores de la artista y de la serie, especialmente después de que la propia Rosalía compartiera su entusiasmo en redes sociales.

“Si hay algo que me emociona es encontrar una buena melodía o una buena letra, me convierte en una mejor ejecutante/artista todos los días. ‘Euphoria’ ha sido una de mis series favoritas en los últimos años y no podría estar más contenta y agradecida de actuar junto a todos estos colegas a los que admiro tanto y contribuir con mi ‘granito de arena’ para traer la visión de Sam a la realidad, no puedo esperar para mostrar lo que estamos haciendo”, escribió la intérprete de “Malamente” en su cuenta oficial.

La producción de la serie comenzó esta semana y contará con el regreso de gran parte del elenco original, incluyendo a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Alexa Demie y Maude Apatow. Además, Martha Kelly y Chloe Cherry han sido ascendidas a personajes recurrentes, mientras que el nominado al Óscar Colman Domingo también tendrá una participación especial.

Junto a Rosalía, otras estrellas invitadas que aparecerán en esta nueva temporada incluyen a Marshawn Lynch, campeón del Super Bowl, y Kadeem Hardison, actor de “A Different World”. HBO ha destacado la importancia de estas incorporaciones y su impacto en la narrativa de la serie.

El regreso de “Euphoria” se ha visto marcado por varios retrasos. Desde el lanzamiento de la segunda temporada en 2022, la continuación de la serie se había postergado por diversos factores, incluyendo la huelga de guionistas y actores en Hollywood el año pasado, así como la creciente popularidad del elenco principal, que ha asumido múltiples proyectos en la industria cinematográfica.

La serie, creada por Sam Levinson, sigue explorando las complejas vidas de un grupo de adolescentes que enfrentan problemas de adicción, violencia y relaciones personales. La tercera temporada promete mantener el tono crudo y realista que la ha convertido en un fenómeno cultural, ahora con la participación de Rosalía, cuya incursión en la actuación promete sorprender a sus seguidores.

Con esta nueva faceta en su carrera, la artista española sigue expandiendo su influencia más allá de la música, consolidándose como una figura multifacética en la escena internacional. Ahora solo queda esperar el estreno de esta esperada temporada y descubrir el papel que desempeñará en la historia.

