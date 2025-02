William Scull le responde duramente a Juan Manuel Márquez tras criticarlo

El boxeador cubano William Scull consideró como una falta de respeto las recientes declaraciones realizadas en su contra por el antiguo campeón mexicano, Juan Manuel Márquez, quien lo catalogó como un rival de poca categoría luego de oficializarse el combate que protagonizará contra el campeón mexicano de tres divisiones de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Estas declaraciones las realizó Scull durante una entrevista ofrecida para el canal ‘No puedes jugar boxeo’ en las que afirmó que él tiene el completo derecho de enfrentarse contra el tapatío al ser el actual campeón súper medio de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y al mismo tiempo sostuvo que Márquez miente en sus palabras debido a que tiempo atrás lo entrevistó y ahí lo alabó por el trabajo que venía realizando en los cuadriláteros.

“Es una total falta de respeto. El día que me pide una entrevista, se la di y ahí me dijo que era peligroso y después, por atrás, está diciendo que no”, expresó Scull como respuesta a las palabras del ‘Dinamita Márquez’.

“Ese comentario de Juan Manuel Márquez siendo boxeador… no sé como un boxeador puede pensar así sabiendo que él es boxeador, él le dio un golpe a Manny Pacquiao. Es complicado, es la cabeza de cada persona pero es un comentario un poco feo que me dolió, porque una vez me dijo a mí: ‘tú le puedes complicar a Canelo’”, agregó el cubano.

A pesar de esta situación, Scull se mostró como todo un caballero y loe deseó lo mejor a Juan Manuel Márquez al considerar que él tendrá una digna actuación en el combate que disputará contra el Canelo Álvarez el próximo 3 de mayo en Arabia Saudita.

“Un boxeador que viene de abajo no es que diga eso. Pero bueno, no puedo poner mensajes en su cabeza. Tendrá su criterio, su forma de pensar y ver las cosas. Que Dios lo bendiga”, concluyó.

Palabras de Dinamita Márquez

El antiguo campeón mexicano fue entrevistado recientemente para el canal ESNEWS, donde habló sobre este enfrentamiento y consideró que existían rivales de mucho mayor nivel que el actual campeón de la FIB.

“No sé qué va a pasar, pero William Scull no es nadie en el boxeo. Sí, es campeón de la FIB, pero… ¿conoces a William Scull? Yo no conozco a William Scull”, dijo el azteca.

