Yuri dijo lo incómodo que fue trabajar con Ángela Aguilar

Yuri ha dejado una huella indeleble en la música a lo largo de su carrera. Recientemente, su colaboración con Ángela Aguilar ha capturado la atención del público. Esta unión musical ha dado lugar a una nueva versión de “Maldita primavera”, lanzada el pasado 7 de febrero, y también ha generado un sinfín de comentarios tras la reveladora confesión de ella sobre su experiencia trabajando junto a la hija de Pepe.

En una conversación reciente con Ana María Alvarado de ‘Sale el sol’, no escatimó en detalles acerca del proceso creativo que vivió junto a Ángela Aguilar. La jarocha expresó su admiración por el talento de Ángela y la frescura que aporta a la música mexicana. No obstante, la sinceridad de Yuri no se detuvo ahí.

En un giro inesperado durante la entrevista, admitió que la presencia constante de Christian Nodal, esposo de Ángela, le causó cierta incomodidad mientras ellas estaban trabajando: “Estaba recién casada, en su luna de miel. Estaban beso y beso, hasta que les dije: ‘Niños ya, dejen de estarse besuqueando, que uno siente'”, expresó en el programa.

La confesión de Yuri ha resonado entre sus seguidores y los fanáticos de Ángela, pues si bien la colaboración ha sido celebrada, también ha revelado un lado más humano y vulnerable de la cantante veterana. Yuri expresó que el ambiente romántico instaurado por el matrimonio Nodal-Aguilar, caracterizado por gestos de cariño y efusividad en público, a veces le resultaba incómodo.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Yuri se pronuncia acerca de Ángela. Anteriormente, la cantante se había manifestado en favor de su colega, especialmente en un contexto donde Aguilar ha enfrentado una serie de críticas en redes sociales. Estos comentarios, muchas veces infundados, han oscurecido el brillo del talento que representa la joven y, al mismo tiempo, han resaltado la importancia de la camaradería entre las mujeres.

La colaboración en “Maldita primavera” es, sin duda, un hito en la carrera de ambas artistas. La canción, emblemática de la música mexicana, ha sido reinterpretada magistralmente, amalgamando las voces de Yuri y Ángela en una fusión que evoca nostalgia y alegría a la vez. La química entre ambas ha sido evidente y, aunque el proceso estuvo matizado por ciertos momentos incómodos.

Sigue leyendo:

· Yuri explota contra quienes atacan a Ángela Aguilar

· Mhoni Vidente: Ángela y Nodal serán padres en 2025

· Ángela Aguilar es acusada de robar “maridos” y “vestidos”