CPJ denuncia que el desprestigio a la prensa de Trump afecta a la confianza en los medios

La directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Jodie Ginsberg, denuncia que el desprestigio a la prensa por parte del presidente, Donald Trump, afecta a la confianza en los medios de comunicación e incita al acoso en línea contra los profesionales.

“Sabemos que cuando los líderes desprestigian a los medios de comunicación en su conjunto eso repercute en la confianza de la gente en ellos; aumenta el acoso en línea que sufrimos por parte del público y a menudo se observa un repunte en el uso de las leyes para perseguir a los periodistas”, señala en una entrevista telefónica.

De esta forma, incide, cuando el mandatario “acusa a todos los periodistas de enemigos públicos, repercute en todos los medios de comunicación, incluidos, sobre todo, los medios locales” y los profesionales independientes (o “freelancers”), que son mucho más vulnerables.

La campaña del republicano contra el sector informativo se materializa en decisiones como la de prohibir a la agencia de noticias de Estados Unidos Associated Press (AP) a entrar en el Despacho Oval y en el avión presidencial Air Force One por no ajustarse a su decisión de renombrar el golfo de México como golfo de América.

Al respecto, Ginsberg considera que esta prohibición es “extremadamente preocupante”: “Si el gobierno impide a los medios de comunicación informar de lo que hace, si les castiga por decir y hacer cosas simplemente porque al gobierno no le gustan… esta es la ruta a seguir para la autocracia“.

Según la CEO, este “castigo por informar sobre los hechos es extremadamente preocupante”, puesto que “el papel de la prensa es poder informar libre e independientemente de lo que hace el gobierno”.

Y aclara que, aunque el gobierno tiene derecho a elegir quién puede asistir a las ruedas de prensa y demás eventos, “castigar a un medio de comunicación por informar con precisión es totalmente contrario a la Primera Enmienda, que existe para proteger la libertad de expresión y de prensa”.

Aprender de los periodistas en países represivos

Ginsberg propone una solución para los periodistas que ahora quizá se sientan más amenazados por las acciones de Trump: “Aprender del ejemplo de los profesionales de la información de otros países, donde los medios están muy restringidos y donde los gobiernos eligen hablar solo a través de medios simpatizantes”.

Las palabras de la directora ejecutiva coinciden con la publicación este miércoles del último informe del CPJ sobre los países en los que han fallecido periodistas de forma violenta; de todas las muertes, el 70% fueron a manos de Israel en Gaza y el Líbano, con 85 profesionales de la información fallecidos.

Sin embargo, Ginsberg recuerda que no solo el asesinato de periodistas es sinónimo de que un país es inseguro para el sector, e indica que el encarcelamiento de trabajadores de la información se ha convertido en una herramienta “extremadamente efectiva para silenciar a periodistas”.

Un buen ejemplo de esto, anota, es China, que “históricamente ha tenido un número muy bajo de periodistas asesinados, pero una cifra muy elevada de periodistas presos”.

También ambas partes del conflicto entre Israel y Hamás han usado el encarcelamiento de periodistas para silenciar a los profesionales: desde el 7 de octubre de 2023, el CPJ ha documentado un total de 75 detenciones de periodistas en Cisjordania, Gaza y Jerusalén, de los cuales Israel detuvo a 70 y las autoridades palestinas a cinco.

