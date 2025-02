¿A quién salvó Uriel del Toro en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’?

‘La Casa de los Famosos All Stars’ suma una nueva semana y en esta oportunidad el poder de salvación estaba en manos de Uriel Del Toro, quien tenía la oportunidad de salvar a uno de los nominados a la eliminación y garantizar su permanencia por lo menos por una semana más dentro de la casa.

Tras un fuerte posicionamiento, en el que los habitantes se plantaron frente a los nominados que querían que fuesen eliminados por el público, llegó el momento de que Uriel anunciara a quién salvaría. Tras mucho meditarlo, Uriel Del Toro decidió salvar a Alejandra Tijerina. Es por eso que la modelo mexicana está a salvo de la eliminación por esta semana.

Si bien Alejandra salió de la placa de nominados, es muy posible que sea una de las participantes que los ootros cuartos quieran eliminar semana con semana debido a que ha demostrado un caracter muy fuerte y se ha hecho notar en esta temporada a pesar de ser una de las participantes “nuevas”, es decir, que no participaron en ediciones anteriores del reality show.

Se esperaba que Uriel salvara a Luca Onestini o Alejandra Tijerina. Luego de que Uriel del Toro ganara el poder de salvación se generó un fuerte debate dentro de la casa. Recordemos que la primera semana Aleska Génesis, del cuarto fuego, tuvo el poder de salvación y decidió salvar a Alejandra Tijerina.

Cuando Uriel, del cuarto tierra, ganó la salvación Julia Gama, del cuarto tierra, señaló que sería injusto que se salve alguien del cuarto tierra cuando la semana pasada Aleska salvó a Alejandra. Según dijo, debería salvar a alquien de fuego.

Debido a esto, Manelyk González decidió enfrentar a Julia y le recordó que su cuarto en pleno no salvó a Alejandra.“Salvamos me suena manada amiguita, la salvó Aleska, no te subas a un tren que no es tuyo”.

Ha quedado claro que Aleska Génesis decidió salvar a Alejandra Tijerina porque quiso y no porque alguien se lo pidió.

Con la salvación de Alejandra los nominados a la eliminación son: Luca Onesteni, Valentina Valderrama, Erubey de Anda y el único experimentado, el actor argentino Nacho Casano. Uno de los aspectos que llama la atención de esta placa de nominados es que la mayoría forma parte del grupo de los “nuevos”. El único famoso que ya había participado anteriormente en ‘La Casa de los Famosos’ es Nacho Casano, quien participó en la segunda temporada.

El lunes es la gala de eliminación y se sabrá cuál de los nominados obtendrá la menor cantidad de votos del público y por ende deberá abandonar la competencia.

