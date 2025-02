La Casa de los Famosos All-Stars: ¿quién ganó el poder de salvación?

Uriel del Toro ganó el poder de salvación en La Casa de los Famosos All-Stars. Esto luego de un momento tenso entre los líderes de la semana, Carlos Chávez y Alejandra Tijerina, quienes no se ponían de acuerdo sobre quién iría a este reto.

Unos minutos después, se decidió que la mexicana se enfrentaría a su compañero del cuarto Tierra, quien la venció en el juego que planteó La Jefa.

La prueba consistió en hacer rebotar una pelota amarilla para derribar figuras de póker, quien derribara más, ganaba el reto y por ende podrá decidir a quién sacar de la tabla el próximo domingo.

“No sé a quién voy a salvar, la verdad”, decía el mexicano luego de ganarle a Alejandra Tijerina.

Previo a esto, Uriel del Toro se enfrentó a Caramelo, Aleska Génesis y Erubey en un desafío de tiro para ganar el derecho a enfrentar a uno de los dos líderes de la semana.

La decisión de Alejandra Tijerina de ir al duelo con su compañero causó molestia entre algunos participantes, en especial entre los habitantes del cuarto Fuego, en donde están Julia Gama, Aleska Génesis, Laura Bozzo, quienes ya han hecho algunos comentarios negativos en contra de la ex reina de belleza.

El domingo se conocerá a quién rescatarán del grupo de nominados, pero lo cierto es que desde ya hay mucha tensión, pues la semana pasada Aleska Génesis salvó a Alejandra y el equipo de Fuego cree que no debería rescatar a su compañera, sino a alguien de este cuarto, como una muestra de agradecimiento.

Julia Gama le dijo al público que recordaran la decisión que se tomó la semana pasada. Sin embargo, Manelyk González no dudó en cuestionarla y decir que eso no debería influir en lo que haga Uriel. “Salvamos me suena a manada, amiguita, la salvó Aleska. No te subas a un tren que no es tuyo”, le dijo la ex Acapulco Shore.

“Salvamos me suena manada amiguita, la salvó Aleska, no te subas a un tren que no es tuyo” MANELYK DESPERTÓ 🙊 #LCDLFAllStars pic.twitter.com/oeR5RVZgDG — nacho con O (@Michelsonfancl) February 15, 2025

Este problema ya venía sonando, pues Carlos Chávez le decía en la suite a Alejandra que debía ser recíproca con Fuego, pero ella le contestó que si Aleska Génesis la salvó fue porque quiso, no porque se lo pidió.

Sigue leyendo:

· Clovis revela cuál es el truco para no ser eliminado en La Casa de los Famosos All-Stars

· Laura y Paty Navidad son cambiadas de cuarto en La Casa de los Famosos All-Stars

· Fans de La Casa de los Famosos All-Stars celebran a Sergio Mayer como panelista del reality