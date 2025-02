Casa familiar de Lady Di ahora pertenece a su sobrino Louis Spencer

Durante cinco ciclos Althorp House ha pertenecido a la familia Spencer, por lo que Lady Di pasó su adolescencia en la propiedad. Recientemente se ha informado que la gran casa fue heredada por Louis Spencer, actor y sobrino la fallecida princesa Diana.

El heredero tiene 30 años y es el cuarto hijo que Charles, IX conde Spencer, tuvo con su ahora exesposa Victoria Lockwood. Llegó a heredar porque sus hermanas son mujeres y no pueden heredar. Aunque ha estudiado actuación, el joven se ha querido mantener siempre fuera del ojo público.

Charles Spencer, hermano de la princesa Diana, ha hablado en algunas ocasiones sobre su hijo, dando información sobre sus logros y formación. En una entrevista que dio a ‘DailyMail’ hace unos años, dijo: “Louis es actor en la escuela de arte dramático, trabaja increíblemente duro y quiero que pueda cumplir sus sueños en esa dirección. Es un trabajo muy intenso ya que le dedica 14 horas al día”.

Según medios británicos, actualmente Louis Spencer es representado por la agencia Tavistock Wood Talent Agency, la misma que se encarga de Daniel Bruhl, Dustin Hoffman, Elizabeth McGovern y Rebel Wilson.

Lo que sí se sabe sobre Louis Spencer es que ahora será dueño de una histórica propiedad, la cual desde el 2023 ha estado disponible para alquilar a través de la plataforma Elysian Estates, la cual es considerada una versión lujosa de Airbnb.

La casa principal estilo castillo tiene una extensión de 10,000 pies cuadrados distribuidos en varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Se dice que el lugar puede recibir hasta 54 personas.

La importancia de esta propiedad en la familia Spencer es tal que incluso Charles publicó en 1998 el libro ‘Althorp: The Story of an English House’.

