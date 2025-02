Las 7 canciones más exitosas de Paquita la del Barrio

Algo que sin duda caracterizó a Paquita la del Barrio fue su capacidad de abordar temas como la infidelidad, el machismo y el empoderamiento femenino con un estilo único que mezclaba el humor con la crítica social. Su famosa frase “¿Me estás oyendo, inútil?” se convirtió en parte esencial de su personaje y sus presentaciones a lo largo de su carrera.

Tras el fallecimiento de la legendaria cantante mexicana, a los 77 años, ocurrido este 17 de febrero, aquí te presentamos siete de los temas más exitosos de ese amplio repertorio lleno canciones memorables que han resonado a lo largo de varias generaciones.

“Tres Veces te Engañé”

Con poco más de 19 millones 695 mil reproducciones en Spotify, es la segunda canción más escuchada y famosa de Paquita, luego de ‘Rata de Dos Patas’ (que rebasa los 41 millones). Editado en octubre de 1993, Tres Veces te Engañé fue un álbum vital en la carrera de la veracruzana, pues es el que realmente la dio a conocer al mundo.

“Me Saludas a la Tuya”

De 1998, este tema sirve como primer sencillo del disco homónimo, el cual incluyó otros clásicos como “La Chancla”, “Y Llorar Para Qué” y “La Cantinera”.

“Cheque en Blanco”

En 1992, Paquita lanzó el disco “Desquítate Conmigo”, del cual se desprendió este sencillo, uno de los más emblemáticos de la intérprete. Un himno de empoderamiento y dignidad frente a una relación fallida. Ayudó a popularizar su frase “¿me estás oyendo, inútil?”.

“Hombres Malvados”

Editado en 2004, este sencillo, que le da nombre al disco homónimo, encapsula perfectamente la eterna lucha de Paquita por desmitificar al macho mexicano. Del álbum valen la pena rescatar también “Me Tiene que Respetar” y “Pobre Pistolita”.

“Rata de Dos Patas”

Forma parte del disco Taco Placero. ‘Rata de Dos Patas’ es considerada el mayor éxito en la carrera de la cantante. Creación del compositor Manuel Eduardo Toscano, el tema está dedicado, según reveló Paquita hace varios años, a su ex esposo Alfonso Martínez, quien tenía otra familia sin que ella lo supiera. Sin embargo, Toscano dijo que se inspiró también en el expresidente de México Carlos Salinas de Gortari.

“Piérdeme el Respeto”

Otro tema que le da nombre a uno de sus discos más queridos, del 2000, el cual incluye composiciones no tan directas ni apasionadas, pero sí igual de entretenidas, como “Que Me Perdone tu Perro” y “No Me Amenaces”.

“Taco Placero”

Este sencillo le dio nombre al álbum homónimo que Paquita lanzó en el 2000, ya establecida como todo un ícono musical en México. El disco incluye otras joyas que vale la pena escuchar, como “Crucifixión”, “Sabor de Engaño” y “Me Maldigo”.

