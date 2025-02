Pete Davidson quiere que su ex novia Ariana Grande gane el Oscar

El actor y comediante Pete Davidson ha dejado claro que, a pesar de los años y del final de su relación con Ariana Grande, el cariño y el respeto entre ellos siguen intactos. Prueba de ello fueron sus recientes declaraciones sobre la nominación al Oscar de su exnovia, en las que se mostró orgulloso y emocionado por este importante logro en la carrera de la cantante y actriz.

Durante una charla con Page Six, el comediante y exestrella de Saturday Night Live habló sobre su relación actual con Ariana, señalando que, aunque no se ven con frecuencia, cuando lo hacen, todo es cordialidad y afecto. “Cuando nos vemos, lo cual es poco frecuente porque no estamos en los mismos círculos, todo es amor”, comentó Davidson, dejando en claro que no hay resentimientos entre ellos.

La nominación de Ariana Grande al Oscar como Mejor Actriz de Reparto por su papel en la adaptación cinematográfica de Wicked ha sido un tema de gran interés en la industria del entretenimiento. Davidson no perdió la oportunidad de expresar su entusiasmo y apoyo a la artista, manifestando su esperanza de que logre llevarse la estatuilla dorada. “Espero que gane el Oscar, espero que se lleve el oro”, declaró con ilusión.

Ariana Grande y Pete Davidson estuvieron juntos solo por cinco meses en 2018. Crédito: Evan Agostini | AP

La película “Wicked” ha sido reconocida con diez nominaciones en los Premios Óscar 2025, incluyendo las categorías de Mejor Película, Mejor Actriz para Cynthia Erivo y Mejor Actriz de Reparto para Ariana Grande. Además de estas destacadas nominaciones, “Wicked” compite en las categorías de Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y Peinado.

El actor también reflexionó sobre las relaciones que ha tenido con algunas de las mujeres más famosas de la industria del entretenimiento, entre ellas Ariana Grande y Kim Kardashian. En ese sentido, aseguró que sus romances han sido experiencias de crecimiento y madurez. “He tenido algunas relaciones bastante adultas con algunas mujeres bastante increíbles, y han terminado bien”, afirmó.

Sin embargo, Davidson también se mostró nostálgico y reflexivo al hablar sobre su carrera en la industria del entretenimiento, especialmente sobre sus inicios en Saturday Night Live. Recordando su audición para el icónico programa de comedia, confesó que le entristece pensar en la inocencia con la que veía el mundo en aquel entonces. “La inocencia de mis ojos me entristece. El mundo del espectáculo es muy duro, y yo no lo sabía. Elegí el negocio equivocado por tener una enfermedad mental y dedicarme a ello. Soy una de las personas más inseguras y tristes de la historia, y elegí el negocio más inseguro y triste al que dedicarme”, expresó con sinceridad.

Con estas declaraciones, Pete Davidson demuestra que, más allá del glamour y la fama, la industria del entretenimiento también tiene su lado difícil. Aun así, su mensaje de apoyo a Ariana Grande refleja que, pese a los caminos separados, el respeto y la admiración permanecen intactos.

