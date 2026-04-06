Quiénes recibirán un pago directo del Seguro Social el miércoles 8 de abril

Los pagos del Seguro Social correspondientes a abril ya comenzaron a distribuirse en Estados Unidos y esta semana llega el turno de un grupo específico de beneficiarios, siguiendo el calendario habitual de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

El programa de Seguro Social, que beneficia principalmente a personas jubiladas o de edad avanzada, realiza sus depósitos de forma escalonada durante el mes, generalmente los días miércoles.

En esta primera etapa de abril, quienes recibirán su dinero el miércoles 8 de abril de 2026 son los beneficiarios cuya fecha de nacimiento se encuentra entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.

Cómo se organiza el calendario de pagos

El sistema actual divide los pagos según la fecha de nacimiento para facilitar la distribución a millones de personas.

De acuerdo con el calendario de la SSA:

-Los nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes reciben su pago el segundo miércoles del mes (en este caso, el 8 de abril).

-Los nacidos entre el día 11 y el 20 de cualquier mes lo reciben el tercer miércoles (15 de abril).

-Los nacidos entre el día 21 y el 31 de cualquier mes lo reciben el cuarto miércoles (22 de abril).

Este esquema se mantiene desde hace años como una forma de administrar el volumen de beneficiarios.

Casos especiales que reciben el pago en otra fecha

No todos los beneficiarios siguen este calendario. Existen excepciones importantes:

-Las personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 reciben su pago el día 3 de cada mes.

-Quienes reciben simultáneamente Seguro Social y el programa Supplemental Security Income (SSI) también reciben el Seguro Social el día 3 del mes.

-En estos casos, el SSI se deposita el día 1 de cada mes.

Qué es el SSI y cuándo se paga

El programa SSI está dirigido a personas con ingresos limitados, adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad o ceguera, así como algunos menores con condiciones médicas calificadas.

A diferencia del Seguro Social tradicional, los pagos de SSI suelen enviarse el primer día hábil de cada mes.

Para el resto de 2026, el calendario confirmado incluye:

-1 de mayo de 2026 (pago de mayo)

-1 de junio de 2026 (pago de junio)

-1 de julio de 2026 (pago de julio)

-31 de julio de 2026 (pago de agosto)

-1 de septiembre de 2026 (pago de septiembre)

-1 de octubre de 2026 (pago de octubre)

-30 de octubre de 2026 (pago de noviembre)

-1 de diciembre de 2026 (pago de diciembre)

-31 de diciembre de 2026 (pago de enero de 2027)

Un sistema diseñado para millones de beneficiarios

El calendario escalonado permite distribuir los pagos de manera ordenada a millones de personas en todo el país.

Aunque pueden existir ajustes cuando hay días festivos o fines de semana, en abril de 2026 los depósitos se están realizando conforme al esquema regular.

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