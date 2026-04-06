Minnesota United desmintió los rumores sobre una posible rabdomiólisis de James Rodríguez

La situación médica del futbolista colombiano, James Rodríguez, generó gran preocupación en los últimos días tras su hospitalización en Estados Unidos.

El mediocampista sufrió una deshidratación severa en el partido amistoso entre la selección Colombia y su similar de Francia, jugado el 29 de marzo en Washington D. C, tras surgir una serie de informaciones sobre una supuesta enfermedad grave en el deportista.

Minnesota United, su club en la MLS, desmintieron las versiones que circularon en medios y redes sociales sobre una supuesta rabdomiólisis, condición grave que afecta el tejido muscular.

James Rodríguez no sufre ninguna patología delicada

El club estadounidense, a través de sus redes sociales, negó el lunes 6 de abril cualquier reporte sobre una patología delicada y confirmó que la estrella de la selección Colombia, que afrontará la Copa del Mundo de la FIFA que se celebrará a mediados de año en ese país, México y Canadá, ya retomó entrenamientos bajo un estricto protocolo de reincorporación supervisado por su cuerpo médico, con el fin de monitorear su estado.

En su comunicado, los Loons desmintieron las versiones que circularon en medios y redes sociales sobre una supuesta rabdomiólisis por parte de James Rodríguez, condición grave que afecta el tejido muscular.

De esta manera precisaron que, tras la atención recibida y una hospitalización de tres días, el jugador de 34 años se encuentra en buen estado general y su regreso a la competencia será determinado exclusivamente según su evolución clínica.

An update regarding the health of James Rodríguez pic.twitter.com/A3RKWE21AN — Minnesota United FC (@MNUFC) April 6, 2026

Regreso a los entrenamientos

El reporte médico destacó que James Rodríguez participó ese lunes en una sesión controlada en las instalaciones del club. “Su reincorporación a los entrenamientos completos del equipo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico del club y se guiará enteramente por su progreso clínico”, informó Minnesota United a través de la misiva, con la que le salió al paso a las informaciones relacionadas con uno de sus jugadores.

De esa manera, el club tomó la decisión de intervenir, luego de que diversos rumores sobre el estado físico del volante alimentaran la preocupación tanto en Colombia como en Estados Unidos. Las versiones hablaban, como se mencionó, de una “enfermedad grave” y de un posible diagnóstico de rabdomiólisis, lo que dejaba en vilo su presencia en la cita orbital, en junio próximo, en la que la ‘Tricolor’ integra el Grupo K.

“El club y nuestros profesionales médicos pueden afirmar de forma inequívoca que no ha habido evidencia clínica o de laboratorio de rabdomiólisis. Solicitamos respetuosamente a los miembros de los medios de comunicación y al público que se abstengan de más especulaciones sobre la salud de James”, puntualizó el equipo estadounidense, que cortó de raíz las especulaciones relacionadas con James Rodríguez.

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