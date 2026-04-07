“¿Por qué no te mueres?”: hijo acusado de golpear a madre anciana en hogar en Nueva York

John Strano fue arrestado y acusado de golpear brutalmente a su madre anciana dentro de una vivienda en Williston Park, Long Island (NY).

Los investigadores acudieron al número 23 Broad St. poco antes de las 6:00 p.m. del miércoles, donde una mujer de 75 años relató a los detectives que había sido agredida dentro de su hogar tras enfrascarse en una discusión con su hijo, la cual derivó en violencia.

Según un comunicado de la Policía de Nassau, Strano empujó a su madre al suelo, golpeó repetidamente su cabeza contra el piso, le propinó numerosos puñetazos en el rostro y también la golpeó en la cabeza con un objeto metálico contundente. Posteriormente, la estranguló antes de huir del lugar.

El incidente provocó el cierre parcial de Broad St durante varias horas mientras decenas de agentes llevaban a cabo la investigación, relataron testigos. Strano fue localizado a aproximadamente una milla de la vivienda. Unas fotografías facilitadas al canal News 12 mostraron a la policía deteniéndolo en el campo de béisbol de la Escuela Primaria Center Street, horas después de que los alumnos hubieran abandonado el recinto al finalizar la jornada escolar.

Ante el tribunal, los fiscales declararon que Strano golpeó a su madre más de tres docenas de veces en la parte posterior de la cabeza utilizando una abrazadera metálica. Asimismo, dijeron que el acusado confesó a la policía que, durante el ataque, le gritó a su madre: “¿Por qué no te mueres?” y “¿Por qué sigues respirando?”. Sin embargo, se declaró “no culpable” y quedó bajo custodia judicial.

Los fiscales indicaron que la víctima -cuyo nombre no revelaron- fue golpeada más de tres docenas de veces, sufriendo inflamación en todo el rostro y la cabeza, laceraciones graves y perdiendo el conocimiento. Fue trasladada a un hospital, donde se encuentra en estado estable.

La policía imputó a Strano los cargos de intento de homicidio, agresión, obstrucción criminal de la respiración o la circulación sanguínea y posesión criminal de un arma. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La semana pasada Thomas Johnson fue sentenciada tras ser acusado de estrangular y agredir sexualmente a su vecina de 81 años en Brooklyn (NYC), causándole lesiones graves y daño cerebral. En febrero un cuerpo hallado en una zona boscosa del condado Suffolk de Long Island (NY) fue identificado como el de Kathleen Harrison Trent (63). Su hijo, quien había reportado su desaparición, fue luego acusado del crimen.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

El mes pasado Vaughn Stewart, hombre de 37 años, mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey. A fines de febrero una discusión entre dos hermanos dentro de su casa en Nueva Jersey se convirtió en una pelea física antes de que uno sacara un arma de su auto y disparara al otro, causándole la muerte. También ese mes Paul Caneiro (59) fue declarado culpable de matar a su hermano menor Keith, su cuñada Jennifer y a sus dos sobrinos niños Jesse y Sophia, tras un dramático juicio que estuvo retrasado por años en Nueva Jersey.

En enero una mujer fue acusada de matar a sus dos hijos pequeños de 5 y 7 años en un hogar en Hillsborough (NJ). En noviembre Scot Thompson fue acusado de haber baleado fatalmente a sus hermanos mayores cuando se desató una pelea durante una reunión familiar en una cabaña en un viaje de caza en Nueva York. Igualmente ese mes Marlene Rodríguez, joven de 20 años, fue acusada de intentar matar a su hermanito bebé apuñalándolo en el pecho dentro de la residencia familiar en Nueva Jersey. También Kaseem Stukes mató a su madre, a su hija y al novio de la joven, y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx (NYC).

En noviembre, según NYPD, Kaseem Stukes mató a su madre, a su hija y al novio de la joven, y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx. En octubre Drea Eugene fue sentenciada tras declararse culpable del homicidio brutal de su madre dentro del apartamento que compartían en Brooklyn (NYC). Igualmente ese mes Javian Adams, joven de 25 años que se encontraba en libertad condicional, presuntamente ejecutó a sus padres en Connecticut tras una discusión. Además Anthony Iacomino (46) fue arrestado y acusado de matar a golpes a su hermano mayor en Long Island (NY), y un adolescente presuntamente decapitó al novio de su madre en un hogar en Staten Island (NYC).

Además Rodney Johnson fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de asesinar a su hermana menor apuñalándola repetidamente frente a su madre dentro de un apartamento en East Harlem (NYC). En octubre Anthony Iacomino (46) fue arrestado y acusado de matar a golpes a su hermano mayor en Long Island (NY).

En septiembre Roscoe Danielson fue declarado culpable de doble homicidio, ocultación de un cadáver y otros cargos por matar a su madre y a su hermano en la vivienda que compartían en East Elmhurst, Queens (NYC). En febrero de 2025 Matthew Hertgen fue acusado de homicidio, crueldad animal y otros cargos en relación con la muerte de su hermano menor y un gato en el condado Mercer de Nueva Jersey.

En agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

En enero de 2024 una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades. Igualmente ese mes un hijo fue acusado de la muerte a puñaladas de su madre de 82 años en Staten Island (NYC). En 2019 una joven hispana fue sentenciada por haber apuñalado fatalmente a su gemela durante una pelea callejera, en medio de una borrachera en Camden, Nueva Jersey.

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