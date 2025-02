Ana Jurka sobre su salida de Telemundo: “Tenía mucha ansiedad”

A un año de su renuncia a Telemundo, Ana Jurka ha compartido su experiencia sobre esta decisión crucial en su vida. En declaraciones recientes a People en Español, confesó que, aunque han pasado 12 meses desde que tomó este valiente paso, aún siente los ecos de la incertidumbre que la acompañaron en ese proceso.

La partida de Jurka de Telemundo no fue una decisión tomada a la ligera. Durante años, había sido el rostro emblemático de la cadena, conduciendo programas que la catapultaron a la fama y la ayudaron a conquistar la audiencia. Sin embargo, detrás de las cámaras, se encontraba una mujer que luchaba por encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional.

La decisión de abandonar la empresa, aunque necesaria, no estuvo exenta de desafíos. La transición hacia una nueva etapa fue difícil, y Jurka se enfrentó a la inquietud de lo desconocido. Sin embargo, a lo largo de este año, la presentadora ha encontrado un nuevo sentido de balance en su vida.

“¿Que me hace falta? Me hace falta, la verdad es que tus compañeros se convierten en familia. Yo lo he dicho muchas veces a mí el deporte me cambió la vida en todo sentido y le debo mucho y amo a la empresa, amo a mis compañeros y me hacen muchísima falta. Hay días que todavía me hacen mucha falta. Pero no me arrepiento“, expresó durante la exclusiva.

A lo largo de su carrera, Jurka siempre ha sido reconocida por su carisma y profesionalismo, cualidades que la hicieron destacar en un entorno tan competitivo. Sin embargo, el tiempo pasado fuera de Telemundo le ha permitido reconectar consigo misma y reevaluar sus objetivos profesionales y personales. Este equilibrio que ha logrado es un testimonio de su resiliencia y de su deseo de empoderarse.

“Pasó un tiempo en el que estaba muy mal, más allá de que yo haya tomado la decisión, estaba muy mal y lloraba mucho y salía a caminar y decía ‘dale Ana, tú puedes’. Hubo un tiempo que sí me afectó muchísimo y tenía mucha ansiedad y todo, pero aun en esos momentos yo dije ‘no me arrepiento para nada’. Y uno se va reinventando y va evolucionando”, añadió.

Sigue leyendo:

· Ana Jurka se estrenará en Univision como conductora invitada de Desiguales

· Ana Jurka asume un reto profesional: “Así comienzo un nuevo capítulo en mi carrera”

· Ana Jurka revela todos los motivos por los que se fue de Telemundo: “Nunca me pagaron un peso extra”