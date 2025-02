Dominicano Rafael Devers triunfa en la polémica de tercera base: Alex Bregman acepta jugar “donde sea”

El pasado lunes, el dominicano Rafael “Carita” Devers desató una polémica en Boston Red Sox al afirmar que no cedería la tercera base a la nueva incorporación Alex Bregman. No obstante, el martes, el estadounidense zanjó el debate asegurando que jugará “donde sea”.

“Estoy superemocionado de ser compañero de equipo (de Devers)”, dijo Bregman en declaraciones a la prensa en medio de los entrenamientos de Spring Training.

“Es un gran jugador. Creo que todos en esta casa club están preocupados por ganar, y lo que sea necesario para ayudar al equipo a ganar, eso es todo en lo que estoy enfocado. Jugaré donde (el entrenador Alex Cora) me diga que juegue”, sentenció.

Conversación entre Alex Bregman y Rafael Devers

Alex Cora quiso poner paz y aplacar la polémica, revelando un encuentro entre Bregman y Devers el pasado lunes por la noche en la casa del mánager. Según el estratega, ambos “estuvieron hablando durante 45 minutos”.

“Creo que todos aquí creen en sus habilidades (…) pienso que todos pensamos que si todos hacemos un buen esfuerzo esta temporada, tenemos una muy buena oportunidad de ser un equipo de béisbol ganador. Solo puedo hablar por mí mismo, pero jugaré donde sea que ayude a que el equipo gane”, dijo.

La negativa de Rafael Devers

Rafael “Carita” Devers no tuvo reparo en aferrarse a su posición el pasado lunes. El dominicano se negó a dejarle la tercera base a un Alex Bregman, que llegó desde la agencia libre por un contrato de $120 millones de dólares y tres años.

Devers habló con los medios presentes y ratificó que él no se moverá de la antesala y tampoco jugará a tiempo completo como bateador designado.

“Me hicieron la pregunta de que si iba a ser bateador designado y les dije que no. Yo juego tercera base, de ahí para allá no sé qué ellos van a decidir, no controlo lo que ellos vayan a hacer, yo juego tercera y ahí es que estoy ‘ready’ todos los días, dando lo mejor de mí”, expresó.

“Es mi decisión, yo juego tercera base, esa es mi posición. No voy a cambiar mi posición de un momento a otro, así por así”, añadió.

Alex Bregman viene de conquistar el Guante de Oro, como el mejor defensor de la tercera base de la Liga Americana. Por su parte, Devers lideró la Liga Americana con 12 errores.

Además, como bateador designado, acumula promedio de .288, con cuatro jonrones y ocho remolcadas en 87 turnos al bate.



