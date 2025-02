Encuentran a tres niños abandonados en una casa de Michigan “entre basura y heces”

El sheriff del condado de Oakland, Mike Bouchard anunció el arresto de una mujer de 34 años, quien es la madre de tres menores, que fueron hallados en total abandono dentro de una casa en la ciudad de Pontiac. Las condiciones en las que se encontraban los niños eran “deplorable e intolerable”, pues vivían entre basura, heces y plagas.

El sheriff Bouchard ofreció una conferencia para compartir el caso de abuso infantil y negligencia. Explicó que la madre, identificada como Kelli Marie Bryant fue acusada de tres cargos de abuso infantil en primer grado, y si resulta culpable podría ser sentenciada a cadena perpetua.

Un chico de 15 años y dos niñas de 13 y 12 años

Los oficiales de la policía de la ciudad de Pontiac encontraron a los tres niños: un chico de 15 años, y dos niñas de 13 y 12 años, en total abandono. Dentro de un domicilio ubicado en el 660 de Lydia Lane en Pontiac, completamente sucio, con montañas de basura, heces por todas partes, y hasta plagas, después de que el propietario denunciara a la madre porque no había pagado el alquiler desde octubre de 2024.

“Esta situación se consideraría deplorable e intolerable para un animal, y es totalmente inaceptable para sus tres hijos”, indicó el sheriff Bouchard.

Y añadió: “Las jóvenes han sido privadas de cualquier interacción con su madre y no han recibido educación durante años”.

“Los abandonó en un pozo repugnante”

Por su lado, la fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald, expresó a los medios de comunicación que, “estos tres niños fueron confiados al cuidado de su madre y la evidencia sugiere que ella efectivamente los abandonó en un pozo repugnante de basura y miseria”.

“Lo que más me llama la atención es que no había amor. No había nadie allí para cuidarlos”, anexó McDonald durante una conferencia.

Las autoridades señalaron que creen que los niños vivían solos desde el 2020 o 2021, por las condiciones en las que se encontraban.

Los tres menores nunca habían salido de la casa en Pontiac, y vivían entre la mugre. Fotos: Google Maps/Oficina del Sheriff del Condado de Oakland | Cortesía.

La madre a veces les dejaba comida

Los menores hablaron con la policía y dijeron que su madre ocasionalmente les dejaba comida en el porche de la casa.

Kelli Marie Byant no tenía contacto con ellos en ningún momento y vivía en otro domicilio al norte de Detroit.

“Los niños estaban cubiertos de heces, además las niñas tenían problemas para caminar fuera de la casa”, subrayó la fiscal McDonald.

El chico compartió con los oficiales que solo una vez salió de la casa para pisar el césped, pero nunca salían. Cuando hablaban con su madre solo lo hacían por mensajes de texto y era para pedirle comida.

Así vivieron por años

“En algunos lugares (de la casa) había montones de basura de un metro y medio de alto. Todo estaba cubierto de heces y basura. El baño ya no funcionaba”, dijo el sheriff.

“Esa era la situación en la que estos pobres niños habían estado viviendo durante años, no solo horas o días, sino años”, apuntó.

Con lo que respecta al padre de los menores, perdieron contacto con él, mientras estaba en prisión, y la madre le prohibió al señor verlos cuando fue liberado.

Los tres niños, cuyas identidades no fueron reveladas por ser menores de edad, fueron puestos bajo custodia del estado. Antes, los trasladaron a un hospital para una evaluación, “llevaban ropa sucia, el pelo enmarañado y las uñas de los pies medían varios centímetros”, comentó Bouchard

Solicitan donativos para los menores

Por el momento, la oficina del sheriff está solicitando a la comunidad ayuda para ellos, ya sea ropa, zapatos y algo de dinero.

“La ropa de niña de 12 años es 12 y 6 1 ⁄2 talla de zapato. La talla de ropa de niña de 13 años es 14 y 7 talla de zapato. El chico es mediano en ropa de hombre con zapato talla 9”, compartió la oficina del sheriff en redes sociales.

La señora Bryan fue arrestada y está detenida en la cárcel del condado de Oakland.

Sigue leyendo: