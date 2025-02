Jude Bellingham fue sancionado con dos partidos sin jugar por “menosprecio” a árbitro

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó este miércoles a Jude Bellingham con dos partidos de suspensión debido a una conducta considerada como “menosprecio o desconsideración” hacia el árbitro José Luis Munuera Montero. La sanción se basa en la expresión “fuck you” que el mediocampista del Real Madrid supuestamente le dirigió al colegiado durante el partido contra Osasuna en El Sadar, disputado el pasado sábado.

El Real Madrid presentó alegaciones argumentando que Bellingham no dijo “fuck you”, sino “fuck off”, una expresión que, según el club, no constituye un insulto. Sin embargo, el Comité desestimó estos reclamos, al considerar que las pruebas presentadas, incluyendo videos y análisis periciales, no desvirtuaban la versión del acta arbitral.

Munuera Montero expulsó a Bellingham con roja directa en el minuto 40 del encuentro y dejó constancia en el acta de la frase que motivó la sanción: “Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: ‘Fuck you'”.

El Real Madrid también incluyó en sus alegaciones un informe del perito Jeremy Freeman, especialista en lectura labial forense, y del lingüista David Hernanz de Lucas. Además, el club citó declaraciones de Cristiano Ronaldo en 2018 y referencias a otros futbolistas ingleses, argumentando que la expresión “fuck off” es de uso común en el fútbol británico sin que implique sanciones disciplinarias.

A pesar de estas pruebas, el Comité mantuvo la sanción y justificó su decisión bajo el artículo 124 del Código Disciplinario de la RFEF, imponiendo la pena mínima de dos partidos de suspensión. De esta manera, Bellingham no podrá jugar los encuentros de Liga ante el Girona, este domingo en el Santiago Bernabéu, y contra el Betis el 2 de marzo en el Benito Villamarín.

Por otro lado, el Comité también ratificó la tarjeta amarilla mostrada a Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, quien fue amonestado por realizar gestos y observaciones hacia el árbitro y sus asistentes.

El club madrileño ha anunciado que recurrirá la sanción ante el Comité de Apelación con la intención de reducir o anular el castigo a su jugador estrella.

Sigue leyendo:

–Sergio Ramos ya está habilitado para jugar con Rayados en la Liga MX

–Murió futbolista brasileño en la habitación del hotel de concentración horas antes de un partido

–Santiago Giménez anotó a los 38 segundos ante el Feyenoord en Champions League