Meghan Markle lanza con ayuda de su hija Lilibet su marca As Ever

Con el respaldo de su hija, la Princesa Lilibet, Meghan Markle lanzó oficialmente As Ever, su nueva marca de estilo de vida.

La duquesa de Sussex compartió la noticia a través de sus redes sociales y en la página web de la marca, donde aparece una imagen de ella corriendo junto a su hija de tres años en lo que parece ser el jardín de su residencia en Montecito, California.

Markle, de 43 años, explicó que la decisión de cambiar el nombre de su marca anterior, “American Riviera Orchard”, se debió a que sentía que la limitaba en cuanto a las posibilidades de crecimiento de su proyecto.

“Estoy emocionada de presentarles As Ever, una marca que creé y en la que he puesto todo mi corazón. As ever significa ‘como siempre ha sido’ o algunos incluso dicen ‘de la misma manera que siempre’“, escribió en redes sociales.

A través de As Ever, Markle busca inspirar un estilo de vida más consciente, equilibrado y centrado en valores de bienestar, sostenibilidad y conexión familiar. El enfoque principal de la marca incluye desde productos de bienestar, comida, jardinería, decoración y entretenimiento, reflejando las pasiones personales de la ex actriz, todo con un toque de elegancia y simplicidad que se ha convertido en una firma de su propia marca personal.

El respaldo de su hija Lilibet, parece simbolizar también una transición hacia un enfoque más familiar y emocionalmente enriquecedor en sus proyectos.

El sitio web de la marca presenta un nuevo logotipo con una palmera y dos colibríes, un detalle con un significado especial para Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry, quien en su libro de memorias “Spare”, relató una experiencia en la que un colibrí entró en su casa poco después de la muerte de la Reina Isabel II, interpretándolo como un momento significativo.

El lanzamiento de As Ever coincide con un momento clave en la carrera de Meghan, ya que el próximo 4 de marzo estrenará su programa en Netflix, “With Love, Meghan”.

La duquesa reveló que el cambio de nombre de su marca se dio luego de que la plataforma de streaming se convirtiera en su socio, no solo para el programa, sino también en su aventura empresarial.

“Lo pensé y estuve esperando el momento de compartir un nombre que había asegurado en 2022, y este es el momento, y se llama As Ever“, explicó Markle.

“Este nuevo capítulo es una extensión de lo que siempre ha sido mi lenguaje de amor, entrelazando hermosamente todo lo que aprecio: la comida, la jardinería, el entretenimiento, la vida reflexiva y la búsqueda de alegría en lo cotidiano”, agregó.

Con este proyecto, Meghan Markle busca consolidar su presencia en la industria del estilo de vida, un sector donde otras celebridades como Gwyneth Paltrow y Martha Stewart han tenido gran éxito.

