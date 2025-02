Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 20 al 26 de febrero

Semana de los Niños en el Bryant Park

La Kids Week at Bank of America Winter Village en Bryant Park está de regreso y conviertió su pista de hielo en un área de juegos solo para niños. Hasta este viernes 21 de febrero, los pequeños patinadores pueden deslizarse con la música de sus películas y programas favoritos, tomar lecciones gratuitas de patinaje para principiantes y ver actuaciones juveniles en el hielo. La música se reproducirá en el hielo y el uso de ayudas para patinar es complementario durante estas sesiones. Lecciones de patinaje grupales gratuitas de 25 minutos de duración, por orden de llegada, en horas de la mañana. Use el código NOT2LATE2SKATE al finalizar la compra para obtener un alquiler de patines gratis con cada compra de alquiler. Más información: https://bryantpark.org/activities/kids-week.

Foto: Angelito-Jusay

Jazz en el Instituto Cervantes

Este jueves 20 de febrero, la reconocida pianista y compositora de jazz Marta Sánchez unirá fuerzas con la aclamada vocalista chilena Claudia Acuña para una velada íntima de música que une géneros y culturas. Combinando estándares de jazz con canciones folclóricas españolas y selecciones contemporáneas, estos dos músicos, junto con el aclamado bajista Or Bareket y el baterista Henry Cole, aportan un enfoque fresco y profundamente expresivo a sus queridas melodías. En el Instituto Cervantes de Nueva York (211-215 East 49th Street), a las 7:00 pm. Boletos: https://www.eventbrite.com.

Charanga 76 en el Atrium

Como parte de la serie Vaya!, el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center (1887 Broadway) recibirá este viernes 21 de febrero a la agrupación de música latina, Charanga 76. La orquesta hizo su debut en 1976 durante las celebraciones del bicentenario de la ciudad de Nueva York, ganando rápidamente popularidad con su combinación única de armonías de baladas románticas, ritmos de salsa y su gran éxito “Soy”, que los lanzó a la escena musical latina internacional. Conocidos por su sonido innovador y por contar con las flautistas Andrea Brachfeld y Karen Joseph, algo poco común en su género, Charanga 76 continúa actuando con energía imparable y múltiples éxitos cruzados. Gratis. A las 7:30 pm. Más información:https://www.lincolncenter.org.

Foto: Cortesía

Preestreno del musical “Buena Vista Social Club”

El musical Buena Vista Social Club comenzará sus funciones previas este viernes 21 de febrero en el Gerald Schoenfeld Theater (36 West 45th St). Con libreto de Marco Ramírez (Drama Desk Award, The Royale), el director Saheem Ali encabezará a un elenco de artistas visionarios, junto a una banda de renombrados músicos internacionales, para narrar la legendaria historia de los artistas que dieron vida al álbum original. Adéntrese en el corazón de Cuba, más allá del esplendor del Tropicana, hacia un lugar donde las trompetas candentes y las guitarras vibrantes encienden la pista de baile. Una banda afro-cubana de primera clase se une a un elenco sensacional en esta inolvidable historia de supervivencia, segundas oportunidades y el poder extraordinario de la música. A las 8:00 pm. Las entradas están a la venta en www.buenavistamusical.com.

Foto: Andy Henderson

Monsieur Periné en el Carnegie Hall

Ganadores del Premio Grammy Latino 2023 al Mejor Álbum Alternativo y una de los agrupaciones más emocionantes de la música latina actual, el colorido Monsieur Periné viene de Bogotá para hacer su debut en el Zankel Hall del Carnegie Hall, con un programa que presenta una mezcla alegre y oscilante de sabores latinoamericanos y europeos. Experimente el talento del conjunto que ha sido descrito como una “Rocola colombiana posmoderna” (Billboard). Sábado 22 de febrero a las 7:30 pm. Más información: https://www.carnegiehall.org.

Foto: Cortesía

Concierto “Discover Angelitos Negros”

La Discovery Orchestra (TDO), orquesta nominada al premio Emmy y ganadora del premio Telly, unirá fuerzas con el Manhattan Opera Repertory Ensemble (MORE Opera) para presentar el programa, “Discover Angelitos Negros”, el cual contará con la destreza vocal de la soprano Cheryl Warfield y con el premiado pianista y compositor Patricio Molina (foto), quien fungirá como director musical. El evento, una exploración dramática de la música folclórica, la ópera y lo espiritual que muestra las tradiciones musicales de las culturas negra y latina de América del Norte, América del Sur y el Caribe, contará con una exploración interactiva a cargo del fundador y director artístico de TDO, George Marriner Maull. El concierto gratuito, que incluirá narración histórica tanto en inglés como en español, se llevará a cabo en la Iglesia Episcopal Grace en Newark, NJ, este domingo 23 de febrero a las 3 pm. Registro: https://discoveryorchestra.org/angelitos-negros.

El pianista y compositor Patricio Molina. Foto: Linda Marie Photography

Fuego & Blues en LATEA

El Teatro LATEA estrena “Fuego & Blues”, una exhibición que reúne a pintores que reimaginan hábilmente la historia recombinando narrativas escritas “oficiales” y tradiciones orales. Esta ocasión juntará a Marcus McFerren, quien presenta una serie de retratos ficticios que hacen referencia a múltiples aspectos de la vida diaria y evocan narrativas no contadas de la experiencia afroamericana. Junto con las pinturas de Jean “Baco” Ortiz, que resaltan su procedencia de Ponce, la “perla” del sur de Puerto Rico. La ciudad natal de Baco aparece reconfigurada como una antigua plantación de caña de azúcar consumida por una conflagración de la que emergen figuras esotéricas. Ambos artistas entrelazan realidades afrodescendientes y narrativas reprimidas que perduran gracias a memorias colectivas consagradas en las vibrantes artes y cultura de los afroamericanos y afropuertorriqueños. Gratis. Del 24 de febrero al 1 de abril. En el 107 de Suffolk Street, 2do piso. Más información: https://teatrolatea.org.

El brunch mexicano de Casa Bond Noho

El restaurante Casa Bond NoHo (334 Bowery), reconocido por servir comida regional mexicana de calidad, acaba de presentar su nuevo menú de brunch. Los comensales pueden disfrutar de opciones como Chilaquiles Verde, hechos con tortilla de maíz crujiente untada en salsa de tomatillo verde, cebolla, crema agria y queso fresco; las Gorditas de Costillas con glaseado de café con granada y chipotle, masa de maíz crujiente, ensalada de col y mango, y huevos al gusto; y los Huevos Benedictinos, preparados con masa de maíz azul, cochinita Pibil Xnipec, huevos escalfados, y salsa holandesa con habanero. Para aquellos a quienes les gusta un brunch con cócteles, Casa Bond ofrece Bottomless Brunch por $50 e incluye 90 minutos de mimosas y bellinis ilimitados. También ofrecen una amplia gama de otros tragos como Tía María, hecho con vodka, jugo de tomate, rábano picante, lima y limón frescos y salsa Worcestershire; y el Espresso Martini. El brunch se sirve los sábados y domingos de 12 a 4 pm. Reservas: https://www.casabondnoho.com.

Cortesía

La agenda se publica todos los jueves.