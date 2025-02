Mascherano sobre partido del Inter Miami a -15 celsius: “No es humano”

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, elogió la entrega de sus jugadores tras vencer 0-1 al Sporting Kansas City en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. El encuentro, disputado en medio de temperaturas extremas cercanas a los -15 grados centígrados y con una sensación térmica de -21, tuvo como protagonista a Lionel Messi, quien marcó el único tanto del partido con una espectacular definición.

“Estoy muy orgulloso de los jugadores porque creo que es imposible jugar en estas condiciones. No es humano”, declaró Mascherano en rueda de prensa tras el encuentro recogida por EFE.

El técnico argentino, quien debutaba oficialmente al mando del equipo, subrayó el esfuerzo y la actitud de sus futbolistas. “Me dieron el cien por cien con intensidad, con mucha actitud. Estamos felices, estamos a mitad de camino para clasificarnos y ahora a intentar descansar después de un partido muy difícil para nosotros”, añadió.

Mascherano reconoció que nunca había experimentado un clima tan extremo durante un partido. “Nosotros fuera no sentíamos, sobre todo las extremidades del cuerpo… Llega un momento en que no las sentí. Hablamos con los jugadores y les pasaba lo mismo. Es muy difícil cuando a los cinco-diez minutos ya no empezás a sentir los pies, las manos”, explicó.

“Creo que nos adaptamos gracias a la actitud y la personalidad de los jugadores, que han tenido una personalidad bárbara para jugar este tipo de partidos sabiendo que íbamos a tener que lucharlo, que pelearlo, que muchas veces las condiciones del campo, por el piso duro, por todo lo que había nevado, iba a ser molesto. Y supimos jugarlo y nos llevamos un resultado que obviamente es muy importante para nosotros”, afirmó.

Con este triunfo, el Inter Miami toma ventaja en la eliminatoria antes del partido de vuelta, que se disputará el próximo martes en el Chase Stadium. Se espera que las condiciones climáticas en Miami sean mucho más favorables para el desarrollo del juego.

Antes del encuentro decisivo, el conjunto liderado por Messi debutará en la temporada de la Major League Soccer (MLS) el sábado, enfrentándose como local al New York City FC, en busca de iniciar con buen pie la competición doméstica.

Sigue leyendo:

–Jugador de 18 años es diagnosticado con muerte cerebral tras recibir un rodillazo en la cabeza

–Mbappé sentenció al City con un triplete y el Real Madrid avanzó a octavos de Champions League

–Árbitro mexicano Marco Ortiz se hizo viral por supuestamente pedir playera a Messi