Steve Cohen sobre los Mets: “Ahora la gente se da cuenta que somos un gran equipo”

Los New York Mets esperan poder tener una de sus mejores temporadas de los últimos años en este 2025 y por este motivo se convirtieron en una de las organizaciones que más movimientos realizó a lo largo de la temporada muerta; la llegada de Juan Soto encabezó un listado de grandes figuras que llegan con el objetivo de llevar al equipo hasta la Serie Mundial para poder luchar por el título de campeón y así iniciar una nueva era dentro del equipo.

Ante este hecho el dueño de los Mets, Steve Cohen, resaltó durante una entrevista ofrecida para el podcast Meet at the Apple lo valioso que es para todos ellos poder contar con figuras de alto nivel y así demostrarle a todas las Grandes Ligas el estatus que poseen en el mejor beisbol del mundo.

“Me encanta. Eso significa que estás en lo cierto, que estás haciendo algo bien. El año pasado, tal vez no éramos los favoritos. Ahora, de repente, la gente se da cuenta de que es un buen equipo. Y así es como quiero que sea. Queremos llegar a cada temporada con grandes expectativas”, expresó al analizar la vista que tienen las personas y organizaciones ahora de los Mets.

“Así es como dirijo mi negocio. Tengo altas expectativas. Intento rodearme de la mejor gente posible. Siempre estamos en constante estado de mejora, pase lo que pase. Expectativas y expectativas, pero tenemos que salir a jugar. Realmente nos vemos bien en el papel, pero adivina qué, tenemos que jugar 162 partidos”, agregó.

Cohen sostuvo que todos los jugadores se han mostrado contentos por la llegada de Juan Soto y confían en que será una pieza fundamental en el cambio ofensivo del club para los próximos años; ante esto también alabó la mentalidad ganadora de todo el roster y la unión que se vive dentro del vestuario.

“Estoy muy emocionado de tener a Juan Soto jugando para los Mets por tanto tiempo. Todavía no estoy seguro de cuáles fueron los principales motivos que hicieron que Juan decidiera venir a los Mets. Creo que la cuestión familiar definitivamente ayudó… Francisco, realmente lo disfruto. Me encanta la forma en que juega. Me encanta la forma en que disfruta jugando y la alegría que demuestra al salir al campo todos los días. Publica todos los días. Quiere jugar todos los partidos. Somos afortunados de tenerlo”, concluyó.

