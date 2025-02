André Jardine quiere que el Club América juegue a estilo de Guardiola y Mourinho

El director técnico de las Águilas del Club América, André Jardine, aseguró que su estilo de juego se ha basado mucho en lo aplicado por algunos de los mejores entrenadores del mundo como Pep Guardiola, José Mourinho y Jürgen Klopp, esquema que le ha permitido dominar la Liga MX en los últimos tres torneos para hacer historia como el único club con un tricampeonato en la era de los torneos cortos.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde sostuvo que estas figuras europeas son grandes inspiraciones para que él siga trabajando día a día en ser un mejor técnico y tener un equipo digno de conquistar muchos títulos; asimismo resaltó que constantemente trabaja en crear nuevas estrategas que sorprendan a lo aplicado habitualmente dentro del balompié azteca.

“Tal vez sí, pero no me gusta no reconocer cada versión porque cada versión fue muy compatible con las condiciones que teníamos, a nivel de entrenamiento, de a veces llegar instancias finales con algunas lesiones o porque a veces no conseguir dar una continuidad a una idea o un equipo, hacer lo mejor posible con lo que tienes, entender al rival que vas a enfrentar”, expresó.

“Entiendes cómo puedes competir de una forma a ganar a este rival y así lo hacemos, esto también tiene una belleza, porque tienes que ser humilde para saber que no vas a conseguir jugar exactamente el futbol que a ti gustaría”, agregó en sus declaraciones.

Asimismo Jardine sostuvo que siempre se enfoca en plantear un estilo de juego sólido enfocado en la defensa y buscando las debilidades del rival para poder atacar y convertir los goles pertinentes para quedarse con la victoria.

“Pero puedes jugar un futbol a ganar y encontrar también la belleza de las formas defensivas, de ser muy sólido, de plantear un juego explorando una debilidad de rival o una fortaleza nuestra, sorprender el rival a veces con un planteamiento, todo eso es parte del futbol, aprendí a ver la belleza de estas cosas”, resaltó Jardine.

“Obviamente que quiero ver mi equipo jugando como el Barcelona de Guardiola siempre, pero cuando no es posible, encontrar la belleza de jugar como el Mourinho de Porto o como Klopp o como equipos que juegan en contragolpe”, concluyó.

