Diego Klein negó una relación amorosa con Angélica Rivera

Angélica Rivera se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática debido a los rumores de un presunto amorío con el actor Diego Klein. La revista de entretenimiento Caras destacó esta historia en su portada de esta semana, sugiriendo que la diferencia de edad, él siendo 19 años menor que ella, le añade un matiz interesante a la situación.

Sin embargo, la respuesta de ella ha sido clara: desmentir la relación. A pesar de las declaraciones de Rivera, la revista continúa afirmando que ambos están en una relación, provocando una serie de especulaciones. La actriz, quien ha estado en el ojo público desde que se separó de Enrique Peña Nieto, ha sido objeto de numerosos rumores, por lo que su respuesta ha sido vista como una constante en su vida mediática.

Por su parte, Klein, hasta ahora reticente a comentar sobre la situación, ha decidido romper el silencio mediante un comunicado publicado en su perfil de Instagram. En su mensaje, Diego aborda los rumores, y expresa su respeto hacia Rivera y la importancia de separar la realidad de la ficción. Aunque no desmiente ser amigo de la actriz, enfatiza que cualquier alegato sobre una relación romántica es sin fundamento.

“Cuando crees que ya el mundo no te puede sorprender… ¡Te sorprende! Ayer, como una bomba, salió por todos lados que mi compañera de la serie Con esa misma mirada, Angélica Rivera y yo tenemos una relación de pareja, fuera del ámbito del set. Me quedé helado, pues ESTO NO ES VERDAD. Angélica Rivera es la mejor compañera de trabajo que he tenido en mi vida y lo digo haciéndome responsable 100% de estas palabras”, comenzó escribiendo en el post.

La ruptura entre la imagen pública de una estrella y su vida privada es un tema recurrente en el mundo del entretenimiento, y el caso de Rivera y Klein no es la excepción. La capacidad de las celebridades para manejar su vida personal en un entorno tan intrusivo es, además, un reflejo de la presión que enfrentan tanto en sus carreras como en sus relaciones personales.

“Ahora bien, aclaro que mientras este proceso sucedía, lo único que se formó entre nosotros fue una amistad increíble y una profunda admiración por el trabajo que cada uno estaba realizando. Y si compartimos algún amor, es por esta serie que pronto podrán disfrutar y que, como pueden ver, ya está haciendo que se hable de temas importantes. ¡Nos vemos en el estreno de Con esa misma mirada!”, expresó.

Sigue leyendo:

· Angélica Rivera afirma no estar con actor casi 20 años menor que ella

· Angélica Rivera estrenaría romance con el actor Diego Klein, 19 años menor que ella

· Registran robo en la casa de Angélica Rivera en Ciudad de México