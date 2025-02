MMAPA, gobernadora de Puerto Rico y congresistas presionan por aumento en pagos a la isla en nueva regla de Medicare Advantage

Nueva York – Mientras esperan por la regla final de los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS) sobre los pagos de Medicare Advantage (MA) para el 2026, la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico (MMAPA) dijo que continuarán presionando junto a otros sectores de la industria de la salud para que bajo la Administración Trump se arreglen las anomalías en la aplicación del programa en el territorio que impiden lograr la paridad.

En declaraciones escritas enviados a El Diario este jueves, MMAPA indicó que una de las iniciativas que están proponiendo es que sus técnicos y actuarios trabajen junto a los de CMS, para corregir las discrepancias en los datos de Puerto Rico utilizados en los cálculos matemáticos para el programa de MA.

“Por ejemplo, el programa de MA tiene la más alta penetración en toda la nación, en donde 96% de los adultos mayores de 65 años escoge inscribirse en algún plan de Medicare Advantage. No obstante, las fórmulas que CMS utiliza son de la información recopilada del restante 4% inscrito en Medicare Tradicional o ‘Fee for Service’. Ciertamente, bajo esa fórmula, los fondos asignados no son proporcionales con la población a la cual atendemos”, especificaron desde MMAPA.

De acuerdo con los portavoces de la organización, el anterior es uno de varios elementos que se pueden ajustar para hacerle justicia a los 661,000 beneficiarios de MA en la isla.

MMAPA, organización sin fines de lucro compuesta por las principales organizaciones de Medicaid y Medicare Advantage en la isla, argumentó que, por los próximos meses, estarán coordinando reuniones a nivel federal, incluido el Congreso, con el respaldo de más de 30 entidades estatales y nacionales para presionar por cambios como el propuesto.

“Confiamos que esta administración tenga mayor apertura para lograr que el sistema más costo efectivo en la prestación de servicios se salud, como lo es Medicare Advantage en Puerto Rico, sea aún más competitivo para fortalecer los servicios que reciben nuestros adultos mayores”, apostaron en referencia al gobierno de Trump.

Gobernadora de Puerto Rico envía carta a HHS y CMS

En una carta al nuevo secretario del Departamento de Salud federal (HHS), Robert F. Kennedy Jr., la gobernadora Jenniffer González, por su parte, también alertó sobre cómo las discrepancias del programa Medicare Advantage ponen en riesgo el servicio a pacientes de la tercera edad.

“El próximo Anuncio de Tarifas de Medicara Advantage (MA) para 2026 supone para HHS/CMS una oportunidad inmediata para atender las tarifas de pago históricamente bajas de Medicare Advantage en Puerto Rico y abordar la creciente brecha de financiamiento entre la isla y los estados, e incluso otros territorios estadounidenses”, plantea la gobernadora que recientemente anunció la creación de un “task force” para manejar temas de salud en la capital federal.

“Hay, aproximadamente, 663,000 beneficiarios de Medicare en Puerto Rico inscritos a MA, lo que constituye, por mucho, la más grande penetración de MA en nuestra nación. De esos, 303,000 son elegibles para Medicaid y Medicare, la quinta población dual en Estados Unidos. Estos matriculados en MA representan el 96% de todos los beneficiarios de Medicare elegibles en Puerto Rico”, continúa la primera ejecutiva.

“A pesar del valor incomparable de MA para ancianos en Puerto Rico y de que los ciudadanos en la isla pagan los mismos impuestos al Medicare como si vivieran en los estados, el Aviso Preliminar de Medicare para el 2026, publicado el 10 de enero de 2025, por la Administración Biden falla en atender, una vez más, las críticas deficiencias en pagos que afectan tan negativamente a nuestra población de la tercera edad. Como resultado, el apoyo federal a Medicare Advantage en Puerto Rico continúa cayendo en relación con el resto de la nación”, plantea la primera mandataria.

Según expone González, desde la adopción de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) de 2010, conocida como “Obamacare”, las tasas en la isla han bajado de un 24% del promedio nacional al 39%.

“Los puntos de referencia de las tarifas han caído un 21% por debajo de las de nuestro territorio vecino de las Islas Vírgenes”, precisa la carta con fecha del 17 de febrero.

“Una solución sensible a este problema de largo tiempo sería usar el Anuncio de las Tarifas de MA para el 2026 para incrementar el punto de referencia a un nivel mínimo de pago nacional. Establecer una tasa con base en un ajuste geográfico de 0.70 mínimo pondría a Puerto Rico al nivel de las Islas Vírgenes de Estados Unidos y evitaría que el programa de MA en Puerto Rico caiga aún más bajo que el resto del país”, argumenta.

De acuerdo con González, lo anterior evitaría, entre otras cosas, un mayor éxodo de profesionales de la salud, al tiempo que mejoraría la infraestructura hospitalaria y los servicios suplementarios a los pacientes de bajos ingresos.

La gobernadora menciona además que Puerto Rico está excluido de otros programas como el Programa de Ahorros de Medicare (MSP), Servicios y Apoyos a Largo Plazo (LTSS) de Medicaid y el Subsidio por bajos ingresos (LIS) de Medicare, entre otros, lo que agrava el escenario de disparidad.

En la misiva, la mandataria también hace referencia a otra carta que envió el 31 de enero a Trump.

Congresistas se suman a llamado por paridad de Medicare Advantage en Puerto Rico

Por otro lado, en una segunda carta con fecha del 18 de febrero, un grupo de representantes federales demócratas y republicanos pidieron a las autoridades federales proteger a los ciudadanos estadounidenses en la isla y atender las disparidades críticas de financiamiento que atentan contra la calidad en el cuidado de salud de los pacientes.

El documento, dirigido a Kennedy Jr. y a la administradora en funciones de CMS, Stephanie Carlton, señala que, debido a un sistema que nunca consideró el nivel de inscripción y las disparidades del programa, las tarifas de Medicare Advantage están un 39% por debajo del promedio nacional.

“Medicare Advantage es la línea de vida para personas mayores en la isla, con un 94% de los ancianos con Medicare Parte A y B inscrito…”, exponen los 15 legisladores.

El grupo pide a CMS mantener ajustes de políticas específicas que aseguren estabilidad. Además recomiendan establecer un mínimo nacional en los niveles de pago de Medicare.

En esa dirección emplazan a que CMS use su autoridad bajo la Sección 1876 de la Ley del Seguro Social para establecer una tarifa a Puerto Rico al menos igual que la de Islas Vírgenes.

Defienden además la implementación de un Ajuste Geográfico Promedio (AGA) de 0.70.

Los congresistas de origen boricua que firmaron la carta fueron: el comisionado residente Pablo José Hernández; Nydia Velázquez, demócrata de Nueva York; Ritchie Torres, demócrata de NY; y Darren Soto, demócrata de Florida.

El resto del grupo de firmantes la componen el representante demócrata de Nueva Jersey, Robert Menéndez; el demócrata de Texas, Vicente González; Sylvia García, demócrata de Texas; Dan Goldman, demócrata de NY; Timothy M. Kennedy, demócrata de NY; Adriano Espaillat, demócrata de NY; Raúl Ruiz, demócrata de California; Brian Fitzpatrick, republicano de Pennsylvania; María Elvira Salazar, republicana de Florida; y Donald John Bacon, republicano de Nebraska.

De acuerdo con un análisis realizado por el equipo técnico de MMAPA, se estima que Puerto Rico tendrá un déficit de más de $400 millones para manejar los costos del 2026 si no hay mejorías en la regla final de pagos que será divulgada el 7 de abril.

“Los costos de salud aumentan 4%-5% al año y el efecto de la propuesta que dejó la administración de Biden puede reducir entre -1% a -2% más. Esto se traduce en potenciales reducciones adicionales en beneficios y afecta pagos a proveedores para el 2026. Hay que recordar que el segmento de MA en Puerto Rico ha reportado pérdidas por 3 años consecutivos a nivel de segmento”, anticipó en un comunicado previo el presidente de MMAPA, Ricardo Rivera Cardona.

El 10 de febrero pasado cerró el periodo de comentarios sobre el Anuncio de Tarifas de Medicare Advantage (MA) para 2026.

MMAPA sometió varias recomendaciones para intentar detener la reducción aún mayor de las tarifas propuestas para MA en Puerto Rico.

La hoja de datos sobre el aviso previo de Medicare Advantage para 2026 en la página web de CMS, publicada el pasado 10 de enero, no contempla el reclamo de la industria de la salud en Puerto Rico para atajar la brecha entre los pagos a Puerto Rico y las demás jurisdicciones de EE.UU.

Los CMS proponen cambios en la fórmula para estimar los costos de Medicare Tradicional y continuar la tercera fase del nuevo modelo de ajustes por condiciones de salud. Ambos cambios, según la organización, son negativos para los pagos de MA en Puerto Rico.

“La proporción de gente con Medicare que recibe beneficios a través de MA (en oposición a FFS / pago por servicio) es mucho más grande en Puerto Rico que en cualquier otro estado y territorio. Las políticas propuestas y bajo la consideración para el año calendario 2026 continuarán proveyendo estabilidad al programa MA en el Estado Libre Asociado y a los puertorriqueños inscritos en los planes MA. Estas políticas incluyen la base de las tarifas de MA en Puerto Rico en los costos relativamente más altos de los individuos en FFS que tienen tanto las partes A y B del Medicare y aplica un ajuste con respecto a la propensión de los individuos con cero reclamos”, lee la notificación de CMS sobre Puerto Rico en su sitio web.

Aparte de la propuesta principal de establecer un mínimo en el pago de MA para Puerto Rico, MMAPA pidió también, mediante carta a CMS, que para el próximo año, al menos, se deben mantener los pagos a Puerto Rico a un nivel no menor al actual con respecto al promedio nacional.

Sigue leyendo:

Jenniffer González reactivará task force para abogar en Washington por paridad en Medicare Advantage y Medicaid

Medicare Advantage en Puerto Rico: Organizaciones intensifican presión en Washington en pro de equidad en fondos federales para programa en la isla

Medicare Advantage en Puerto Rico: Tildan de “discrimen violento” negativa de HHS y CMS para aumentar pagos

Medicare Advantage: Departamento de Salud de EE.UU. revisa datos de aseguradoras en Puerto Rico sobre pagos a proveedores y beneficios suplementarios

Puerto Rico: MMAPA y otras entidades piden a CMS mantener los pagos base para proveedores de salud en el hogar bajo Medicare