Stephen Miller dice que en 30 días Trump ha deportado migrantes a un ritmo y rapidez nunca antes vistos

Nueva York – El jefe adjunto de políticas del gabinete del presidente Donald Trump, Stephen Miller, dijo que la Administración está deportando a migrantes indocumentados a un ritmo y rapidez que no se había visto antes.

Miller, considerado por varios sectores el arquitecto de las políticas migratorias más contundentes del gobierno de Trump desde su primer mandato, argumentó en una conferencia de prensa este jueves que el enfoque de las órdenes del presidente es asegurar que el país sea para ciudadanos estadounidenses.

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Justicia (DOJ), el Departamento de Defensa (DOD) y otros elementos e instrumentos de poder nacional van a ser usados para remover con rapidez todos los indocumentados criminales de Estados Unidos, para reforzar órdenes finales de remoción, y asegurar que este país es para ciudadanos estadounidenses y esos que legalmente pertenecen a este país”, declaró a preguntas de la prensa.

“Nosotros heredamos un ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) que estaba completamente cerrado; nosotros heredamos un Departamento de Seguridad Nacional que su única misión era establecer a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos”, señaló en la conferencia desde la Casa Blanca.

“En 30 días, el presidente selló la frontera; declaró los carteles de drogas organizaciones terroristas; ha incrementado las deportaciones de ICE a niveles que no se había visto en décadas y estamos a poco del margen para alcanzar un ritmo y rapidez de deportaciones que este país no ha visto jamás”, puntualizó el asesor.

Aunque trabaja en coordinación con la jefa de gabinete, Susie Wiles, usualmente es Miller quien da la cara en conferencias de prensa y en los eventos públicos del presidente.

Miller, también encargado de ejecutar las políticas de Trump en ese y otros ámbitos, se expresó sobre la influencia del magnate Elon Musk en la Administración.

Según Miller, el presidente tiene la potestad de encomendar el control de DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) a Musk en virtud de la Cláusula de Adquisición de Derechos de la Constitución.

“Un presidente es electo por todos los estadounidenses. El es el único oficial en el gobierno completo que es electo por la nación entera, ¿correcto? Los jueces son designados. Los miembros del Congreso son electos a nivel de distrito o estatal. El Artículo II de la Constitución tiene una cláusula conocida como la de Adquisición de Derechos. Dice que el poder ejecutivo debe recaer en el presidente, singular. Toda la voluntad de la democracia está imbuida en el presidente electo. El presidente luego nombra a personas para luego imponer esa voluntad democrática al Gobierno”, expuso.

A juicio de Miller, la verdadera amenaza a la democracia es la burocracia de funcionarios vitalicios en agencias de gobierno.

“La amenaza a la democracia, de hecho, la amenaza existencial a la democracia, es la burocracia no electa de funcionarios vitalicios que creen que no le responden a nadie, que creen que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias, que creen que pueden establecer sus propias agendas no importa sobre lo que Estados Unidos votó”, señaló en consultor.

Según el portavoz, los “burócratas” de agencias como el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Departamento de Justicia (DOE) no quieren cambiar a pesar de que los electores votaron por una reforma radical gubernamental.

DOGE es la oficina creada por Trump con el fin de reducir la plantilla laboral y el gasto del gobierno federal en general.

Esta semana, la jueza federal Tanya Chutkan rechazó el pedido de fiscales generales para bloquear el acceso de Musk y el departamento que dirige a los sistemas de datos de agencias como el Departamento del Tesoro (USDT).

La jueza del Distrito de Columbia decidió que, aunque las acciones desde DOGE han provocado una “considerable incertidumbre y confusión”, los demandantes no han presentado pruebas suficientes de que vaya a haber un daño “inminente e irreparable” si no se bloquea el ingreso a Musk y a su equipo.

