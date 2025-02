Caramelo robó el poder de salvación en La Casa de los Famosos All-Stars

Caramelo, uno de los personajes más mediáticos de La Casa de los Famosos All-Stars, será quien salve esta semana a uno de los nominados en el reality show de la cadena Telemundo.

El expelotero dominicano logró este derecho luego de ganarle el reto de salvación a la brasileña Julia Gama, quien es la líder de la semana.

Ahora, el participante podrá ayudar a alguno de sus compañeros en el programa de telerrealidad. Los nominados en esta oportunidad son: Diego Soldano, Niurka Marcos, Carlos Chávez, Rosa Caiafa y Varo Vargas.

“Tú ya sabes, Caramelo, en silencio y de aquí a que nos volvamos a conectar, te pregunte a quién salvas. Una vez más, Caramelo, felicitaciones, piénsalo bien”, le dijo Javier Poza, conductor del juego.

Este domingo, Caramelo será quien anuncie a quién salvará en La Casa de los Famosos All-Stars.

Las votaciones para elegir a quién quieres que se mantenga en el programa ya están abiertas y cerrarán el lunes, en la gala de eliminación.

El público ha reaccionado a este emocionante momento en el reality show, algunos para especular a quién salvará Caramelo este domingo.

“Si Caramelo es inteligente salva a alguien de fuego para darle un poco de sabor, porque Niurka va a regresar de todos modos”, “Apoyo a Caramelo, pero creo que se le están yendo los humosa la cabeza. Hay una fina bien fina entre celebrar y verse prepotente y burlón. Espero no siga así”, dijeron algunos usuarios.

Otros mensajes que se han leído son: “Esto no es un juego competitivo, esta semana ha sido una masacre contra 🔥. La suerte no ha estado del lado de Fuego, para nada. Se irá otro habitante de Fuego y lo sentiré mucho porque no soporto a ninguno de los otros dos cuartos. Así que creo que hasta aquí llegué. Y los ‘especialistas’ de las galas siempre están equivocados y nada de imparciales. Zerboni que no siga con su discurso de líder frustrado, ya aburre”.

