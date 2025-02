La Jefa mueve las nominaciones de La Casa de los Famosos All-Stars con unos puerquitos

En La Casa de los Famosos All-Stars nominaron hoy 20 de febrero a un nuevo grupo de habitantes, que estarán en riesgo de salir del reality show, a menos que reciban los votos suficientes por parte del público para quedarse.

Los elegidos en esta oportunidad fueron: Diego Soldano, Niurka Marcos, Carlos Chávez, Rosa Caiafa y Varo Vargas. Desde ya las votaciones están abiertas para que la audiencia decida quién se queda una semana más en el programa de telerrealidad.

La dinámica de esta semana fue bastante distinta, ya que La Jefa cambió las reglas e incluyó a unos puerquitos que tenían dentro distintos cambios en las estrategias que pautaron los jugadores.

Muchos de los concursantes se sorprendieron por esta novedad, ya que lo que muchos tenían pensado tuvo que adaptarse a las órdenes que puso la producción.

Nominados de La Casa de los Famosos All-Stars

Pero, ¿qué ocultaban los puerquitos? Hubo de todo, algunos tenían que regresar a la sala y decir en voz alta a quién nominaron y cuántos puntos le dieron. Además, hubo quienes podían restar o sumar puntos a otros participantes o a sí mismos, moviendo fuertemente la tabla.

La Jefa aumentó la creatividad y también canceló la nominación de varios participantes y les decía que debían votar por otros dos habitantes diferentes.

En esta ocasión, hubo algunas sorpresas, pero una en particular: la votación de Dania Méndez, quien lleva varios días manifestando a varios compañeros que no se siente cómoda con Alejandra Tijerina por problemas del pasado, incluyendo comentarios que asegura hizo sobre su mamá. Pero, aunque la situación es tan tensa, la ex Acapulco Shore decidió votar por Rosa y Varo.

Otro de los poderes que dieron fue que un participante podía nominar dos veces. La decisión estuvo en manos de Niurka Marcos, quien otorgó este derecho a su compañero Caramelo, quien decidió disparar contra del cuarto Fuego, ya que votó por Nacho y Aleska.

Lupillo Rivera también fue alguien que movió el juego, pues le permitieron dar tres puntos a alguno de sus compañeros y eligió a Rosa.

