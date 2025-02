¿Cómo lucirían Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Gerrit Cole con barba según la IA?

La decisión de la directiva de New York Yankees de revertir la política de 1976 que impedía a jugadores y trabajadores del equipo a usar barba poblada ha sido apoyada por unos y criticada por otros, pero lo cierto es que no se habían visto grandes cambios en los peloteros del equipo hasta el momento.

Por ello, muchos aficionados en redes sociales mostraron las dudas sobre cómo lucirían los jugadores de los Mulos y en especial estrellas de los New York Yankees como el Capitán Aaron Judge, el toletero Giancarlo Stanton o el ganador del Cy Young en 2023, Gerrit Cole.

Pero la mayoría no tuvo que esperar a que cualquiera del roster se dejara crecer el vello facial para ver su aspecto porque la Inteligencia Artificial dio un adelanto de como se lucirían.

Aprovechando la Inteligencia Artificial Grok de X (antes Twitter) aparecieron diseños de Judge con una barba corta y rubia, además de un corto bigote, mientras que Stanton lucía una semipoblada que incluso tenía canas en su haber.

En el caso de Cole, el pelo rubio ocupaba casi todo su rostro, siendo este el mas que asemeja a la realidad.

A pesar de la nueva flexibilidad, ya Judge ha ratificado su intención de seguir sin cabellos en su rostro, porque a su juicio ha estado afeitándose regularmente desde que la organización lo firmó en 2013.

“Esta organización me seleccionó, así que desde el primer día que estuve aquí, me he estado afeitando desde 2013. Esto es lo que sé, a lo que estoy acostumbrado. Miro alrededor del edificio, miro fotos antiguas de las leyendas del pasado y de la gente que jugó aquí, todos siguieron esa regla, así que simplemente traté de seguir su camino”, explicó a Greg Joyce para The New York Post.

Dicha regla fue clave en el cambio de figuras emblemáticas de los Yankees como Don Mattingly, Jason Giambi, Johnny Damon y hasta una de sus últimas firmas, el cerrador Devin Williams, que apenas pisaron las instalaciones del equipo dejaron atrás sus looks en otros equipos para seguir las regla que impuso el anterior dueño del equipo, George Steinbrenner.

Mira las fotos de Judge, Cole y Stanton aquí:

Le pregunté a @grok como luciría Gerrit Cole, Aaron Judge y Giancarlo Stanton con barba tras la nueva política de @Yankees de permitir jugadores con vello facial.



Este fue el resultado: pic.twitter.com/ocRrQBlGJa — Miguel Rapetti (@MiguelRapetti) February 22, 2025

