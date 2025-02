Donald Trump aseguró qué está cerca de conseguir un acuerdo en la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó este sábado que su país está “cerca de conseguir un acuerdo” para poner fin a la guerra en Ucrania.

Durante su intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Washington, reiteró sus críticas al alto nivel de inversión de Estados Unidos en el conflicto y sostuvo que Europa debería asumir una mayor carga financiera en el apoyo a Kiev.

“Europa debería poner más dinero”, enfatizó ante una audiencia entusiasta de seguidores y figuras de la derecha internacional.

Estados Unidos ha intensificado su postura respecto al conflicto, incluso sugiriendo recientemente que Ucrania tuvo responsabilidad en el inicio de la guerra. Además, calificó al presidente ucraniano Volodímir Zelenski como un “dictador”, en una postura que generó fuertes críticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Un discurso cargado de elogios y ataques

Donald Trump no solo abordó la situación en Ucrania, sino que también aprovechó la ocasión para reforzar su respaldo a líderes conservadores de todo el mundo. Entre los asistentes al evento destacaron figuras como el presidente argentino Javier Milei, el líder polaco Andrzej Duda, el británico Nigel Farage y el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico.

Uno de los momentos más comentados de la jornada fue su reconocimiento al líder del partido español Vox, Santiago Abascal. “Qué gran tipo el líder del partido Vox de España, Santiago Abascal. Gracias, Santiago. Gran trabajo el que estás haciendo”, expresó Trump desde el estrado.

El político español respondió con un gesto de agradecimiento desde su asiento.

Sin embargo, el mandatario no dejó pasar la oportunidad de arremeter contra los medios de comunicación, a los que acusó repetidamente de parcialidad. En esta ocasión, calificó a la cadena MSNBC como una “amenaza para la democracia” y aseguró que su audiencia está “por los suelos”.

También dirigió críticas a CNN, a la que tildó de “patética”, y a The New York Times y The Washington Post, afirmando que ambos están perdiendo relevancia.

Un discurso alineado con su campaña

Entre sus puntos clave destacó el desmantelamiento de agencias gubernamentales, como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y las deportaciones masivas de inmigrantes, medidas que ha promovido como parte de su estrategia política.

Asimismo, elogió el trabajo de Elon Musk al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, un organismo que, según Trump, ha permitido reducir el gasto del Estado de manera significativa.

Sigue leyendo:

• Donald Trump evitó responder si considera que Vladímir Putin es un dictador

• Zelenski recibe al enviado de EE.UU. tras las críticas de Trump

• Macron dice que tratará de calmar la tensión comercial en su encuentro con Trump