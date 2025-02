Emilio Azcárraga habla sobre los trabajos en el Estadio Azteca: “Van a quedar contentos”

La renovación del Estadio Azteca para su participación en el Mundial de la FIFA de 2026 se ha convertido en uno de los proyectos más importantes en todo México; los encargados de este proceso es el Grupo Ollamani, quienes tienen varios meses trabajando para poder ofrecer los mejores avances tecnológicos posibles y así demostrar el gran valor histórico que posee al ser por tercera ocasión sede de un partido del Mundial de fútbol.

Ante este hecho el presidente de Ollamani, Emilio Azcárraga Jean, habló sobre el proceso de remodelación que está registrando el Coloso de Santa Úrsula para este Mundial y que iniciaron a mediados de 2026 y pretende estar listo para los primeros meses del año 2026; ofreciendo así con todas las adecuaciones que pide la FIFA para poder recibir el partido inaugural.

“Toda esa inversión está enfocada para una experiencia mucho mejor para los aficionados en los próximos 30, 40, 50 años. Ya merecía que le hiciéramos algo, van a quedar muy contentos de cómo va a quedar”, expresó.

“El monto está ahorita variable, estamos terminando las cosas finales en el tema de acabados, butacas, que también tienen movimiento”, agregó sobre a inversión que se ha realizado hasta la fecha dentro del estadio para poder cumplir con toda la remodelación.

Para finalizar, Emilio Azcárraga aseguró que las obras del Estadio Azteca se están cumpliendo con todas las fechas pertinentes y que los trabajos seguirán de la misma forma en la que se han venido realizando hasta la fecha; también afirmó que la pandemia y demás situaciones generaron fuertes cambios en su proceso de remodelación para poder cumplir con los tiempos previstos.

“No hay contratiempos, la verdad es que va muy bien, ha habido temas que se han tratado por ejemplo de que no se hizo completo por lo de afuera y la verdad es que eran dos proyectos separados, una cosa era el desarrollo y que era un proyecto y la otra la remodelación del estadio, en ese desarrollo por muchísimas razones durante el covid ya no se volvió importante, y la remodelación evidentemente sí, por eso hay esa confusión, pero no es que se hizo a la mitad”, resaltó.

