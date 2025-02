Introducen proyecto en el Senado federal para igualar COLA de Seguro Social a empleados federales

Nueva York- Un proyecto de ley fue introducido en el Senado federal para igualar el monto de COLA (Ajuste por costo de vida) de Seguro Social que aplica a empleados federales.

La medida, presentada el martes por el demócrata de California Alex Padilla, lleva por nombre la “Ley de Igualdad de COLA” o “Equal COLA Act”.

En el caso de empleados federales, el Gobierno paga dos COLAS distintos, dependiendo de la vía por la que se retiren estos trabajadores.

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció un aumento en el COLA de 2.5% para este año.

Bajo las reglas actuales para pagos a empleados federales, a los que se retiraron bajo el Sistema de Retiro del Servicio Civil (CSRS) les aplica el por ciento completo, pero los que se acogieron al Sistema de Retiro para Empleados Federales (FERS) solo recibirán un 2.0 del alza.

Bajo CSRS, las anualidades de COLA se basan en el nivel de inflación de acuerdo con el CPI-W o Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos, que se mide comparando las cifras del tercer trimestre del año actual con el mismo periodo pero del año anterior.

Aunque los beneficios de COLA pagados bajo FERS también se basan en dicho cálculo, los mismos se limitan cuando el nivel de inflación excede el 2%.

La legislación presentada por Padilla lo que hace es eliminar esta discrepancia o disparidad en los sistemas de retiro para asegurar que todos estos trabajadores reciban la cantidad del ajuste en su totalidad.

En específico, la legislación dispone para enmendar el Título 5, del Código de Estados Unidos, con el fin de alcanzar paridad entre el ajuste por costo de vida con respecto a la anualidad bajo FERS y la de CSRC.

“Los jubilados federales que han trabajado en servicio a nuestro país deben recibir el ajuste por costo de vida completo cada año que es consecuente con las tendencias económicas nacionales”, planteó el senador en un comunicado.

“Dado que el presidente (Donald) Trump y Elon Musk amenazan los beneficios ganados con esfuerzo por los trabajadores federales nosotros debemos asegurarnos que los cerca de 800,000 jubilados federales que viven con ingresos fijos reciban la cantidad completa que se merecen para mantenerse al día con el costo de vida”, argumentó el demócrata.

Los empleados federales que fueron contratados en o después del 1984 participan del sistema FERS, así como trabajadores que voluntariamente se movieron de CSRS, que solo estaba disponible para esos contratados antes de 1984.

Los coauspiciadores de la medida son los senadores demócratas y los dos independientes: Tammy Baldwin (Wisconsin), Richard Blumenthal (Connecticut), John Fetterman (Pennsylvania) Tim Kaine (Virginia), Patty Murray (Washington), Brian Schatz (Hawaii), Chris Van Hollen (Maryland), Elizabeth Warren (Massachussets); Tim Kaine (Virginia); Bernie Sanders (Vermont) y Angus King (Maine). En la Cámara, la representante demócrata de Virginia, Gerry Connolly, lidera la legislación hermana.

Las organizaciones American Federation of Government Employees (AFGE), American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME), Federal Managers Association (FMA), International Association of Fire Fighters (IAFF), International Federation of Professional and Technical Engineers (IFPTE), National Active and Retired Federal Employees Association (NARFE), National Federation of Federal Employees (NFFE), y National Treasury Employees Union (NTEU), también endosaron la medida.

No solo los residentes en los estados reciben pagos del Seguro Social, también los beneficiarios en territorios como Islas Vírgenes y Puerto Rico. En esta última jurisdicción, por ejemplo, más de 800,000 reciben ingresos por jubilación del Seguro Social.

La Ley de Equidad del Seguro Social o H.R 82

Antes de abandonar la presidencia, Joe Biden promulgó la Ley de Equidad del Seguro Social o H.R 82 que amplía los beneficios para ciudadanos en los estados y territorios.

La Ley de Equidad del Seguro Social elimina la reducción de los beneficios del Seguro Social mientras se tenga derecho a pensiones públicas por trabajo no cubierto por el Seguro Social.

En el caso de Puerto Rico, grupos como el de maestros y policías se verían beneficiados con el cambio.

Al momento, la SSA se encuentra en el proceso de determinar las fases de implementación.

En el caso de la medida de Padilla, la misma surgió en medio del caos que impera en Estados Unidos por los despidos masivos de empleados federales bajo la Administración Trump para reducir el gasto gubernamental, y los múltiples casos judiciales en curso para detener esas terminaciones.

En el caso de las oficinas del Seguro Social, hasta el jueves pasado, poco más de 40 empleados transitorios habían recibido notificaciones de despido, según reportaron varios medios estadounidenses.

En total, la SSA tiene unos 60,000 trabajadores activos.

