La Casa de los Famosos All-Stars: el enojo de Niurka Marcos con Lupillo

Niurka Marcos, quien había hecho alianza con el cuarto Agua, liderado por Lupillo Rivera, ha afirmado este sábado que no quiere jugar más con el Toro del Corrido, lo que podría representar una dura fractura en este team, que ha logrado avanzar dos semanas sin tener eliminados.

La molestia de la actriz cubana se debe a que quedó nominada y siente que el cantante de música regional mexicana influyó en esta situación.

Esta revelación la hizo la famosa durante una conversación con Rey Grupero y Erubey. En su confesión, se mostraba algo indignada por estar en la placa.

Erubey le afirmaba a Niurka que Lupillo nunca pensó que irían contra ella, pero la vedette le contestó que estaba muy confiada en el hermano de Jenni Rivera. “Está bien clavada con él”, decía la mujer escándalo, como también es conocida.

La joven, por su parte, le respondió: “Claro que no, yo lo veo desde bien afuera. Tú estás enojada porque te nominaron. Es un juego, no me voy a enojar porque me nominaron”.

La cubana, ante esto, le replicó: “¿Y? ¿Te vas a dejar dar todas las veces como si fueras un carnero? ¿No te va a importar que a él (Lupillo) no le importe que te dieron?”.

Erubey le recordó a su compañera que si quieren ir en una próxima nominación por Aleska Génesis, solo tienen que decirlo a Lupillo, pero Niurka le contestó que no lo hará, demostrando así que ha perdido la confianza en él.

“Yo no estoy enojada, yo estoy triste por mi novio. Yo me acabo de enterar de que Aleska me tiró porque me lo dijo delante de Lupillo, él lo sabía. Desde que se fueron para allá arriba, él lo sabía y no me dijo nada. Él sabía que me habían dado, después, cuando se puede saber, él no habló conmigo, no tuvo una reacción”, comentó.

