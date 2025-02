Los fans esperan que mañana Maripily Rivera ingrese a La Casa de los Famosos All-Stars

La Casa de los Famosos All-Stars se ha convertido en un programa que ha generado una serie de emociones encontradas y la mayoría no necesariamente positivas, porque los fans consideran que los habitantes no están generando el contenido necesario como para que el público conecte con el show. A eso hay que sumarle que los famosos están jugando de manera contenida, cuidando no sólo su convivencia sino sus reacciones en todos los escenarios que se generan dentro de la casa de “La Jefa”.

Niurka cae nominada y termina pidiéndole perdón a Aleska Génesis: los fans estallan en su contra

Debido a todo lo anterior y a que los televidentes y usuarios del 24/7 están definiendo al show como “aburrido”, son muchos los que están dando ideas sobre lo que podría o debería suceder en la competencia para que la casa “despierte”, para que sus habitantes reaccionen y dejen de básicamente limitarse a cocinar, hacer ejercicio y arreglarse para las galas.

En medio de toda esa serie de ideas que ha entregado el público, voluntariamente en las redes sociales, ha surgido una que es vista como la más atractiva de entre el resto: los fans piden la dinámica de congelados y que la producción permita el ingreso de Maripily Rivera. La gente quiere que la ganadora de la cuarta temporada entre a la casa y se posicione frente a Lupillo Rivera, Aleska Génesis y Niurka Marcos para que los haga despertar y al mismo tiempo les haga ver que la forma en la que están jugando está dejando al público insatisfecho.

Los fans quieren que “El Huracán Boricua” sea la que les haga ver que lo que están haciendo dentro de la casa no está gustando y que por esa misma razón ella ha tenido que entrar al reality para que aunque sea por orgullo jueguen de verdad.

