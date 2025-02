Ben Affleck tiene citas casuales tras su divorcio oficial de Jennifer Lopez

El galardonado actor y director Ben Affleck ha decidido dar un nuevo paso en su vida personal y ha vuelto al mundo de las citas luego de que su divorcio con Jennifer Lopez se hiciera oficial el pasado 21 de febrero de 2025. Según un reporte exclusivo de la revista PEOPLE, el protagonista de “Argo” ha comenzado a salir de manera casual, aunque sin que esto represente una prioridad en su vida actualmente.

“Ben está saliendo de manera casual”, reveló una fuente cercana al actor al medio estadounidense. Sin embargo, también aseguró que el enfoque principal del ganador del Oscar está en su carrera profesional y en su rol como padre. “Está muy centrado en el trabajo”, agregó la fuente, detallando que cuando Affleck no está filmando, pasa largas horas en su oficina, ocupado en proyectos creativos y cinematográficos.

La vida familiar del actor de 52 años sigue siendo una de sus mayores responsabilidades. Affleck mantiene una relación cercana con sus hijos, Violet, de 19 años, Seraphina, de 16, y Samuel, de 12, fruto de su matrimonio anterior con Jennifer Garner.

Este nuevo capítulo en la vida de Affleck contrasta con reportes previos que aseguraban que el actor no estaba interesado en salir con nadie tras su separación de Lopez. En diciembre de 2024, una fuente citada por Page Six afirmó que el actor “todavía se estaba ajustando a la vida de soltero” y que no tenía intenciones de involucrarse sentimentalmente con alguien nuevo en ese momento.

Sin embargo, tras la disolución legal de su matrimonio con la cantante y actriz, Affleck parece estar en una etapa diferente. Aunque su enfoque sigue siendo profesional y familiar, el actor se ha permitido explorar nuevamente la posibilidad de encontrar pareja.

A lo largo de los años, la vida sentimental de Ben Affleck ha sido objeto de gran interés mediático, y este nuevo giro en su historia no es la excepción. Por ahora, el actor mantiene un perfil bajo en lo que respecta a su vida amorosa, pero sin cerrar por completo las puertas a una nueva oportunidad en el amor.

Affleck y Lopez, quienes retomaron su relación en 2021 después de casi dos décadas separados, contrajeron matrimonio en una íntima ceremonia en Las Vegas en julio de 2022. Sin embargo, la pareja enfrentó dificultades y finalmente solicitaron el divorcio en noviembre de 2024, lo que marcó el fin de su mediática relación.

Sigue leyendo:

JLo y Ben Affleck dividirán en partes iguales lo que reciban por su mansión en Beverly Hills

Periodista arremete contra Jennifer Lopez y se burla de sus matrimonios fallidos

Jennifer Lopez reveló que fue rechazada tras audicionar en varios musicales de Hollywood